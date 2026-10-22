Soirée à vite oublier pour l’AC Milan à Bournemouth, dans le sud de Londres. Les erreurs de De Winter en début de match coûtent un penalty qui met la rencontre sur les rails des locaux, note : 5. Puis vient le coup de folie de Maignan, qui frappe Adams : expulsion et penalty concédé, note : 4. L’AC Milan perd son deuxième match en trois rencontres disputées en Ligue Europa, sur un score final très lourd de 3-0.
Bournemouth-AC Milan, les notes de CM : Maignan commet une folie, 4/10. De Winter à la peine, Loftus-Cheek est un fantôme
Les notes de Bornemouth
Di Gregorio 6 : il ne salit ses gants qu’à cause de la pluie battante : l’AC Milan ne tire jamais au but.
Hill 7 : une soirée à ranger parmi ses souvenirs les plus précieux pour le joueur né en 2002 : il livre une grande prestation face à l’AC Milan. Excellent sur les centres comme lorsqu’il doit barrer la route à Hutchinson.
Diakité 6,5 : il colle à Cisse et ne lui laisse pas la moindre miette.
Silva 6,5 : il dirige la défense avec autorité et un grand sens tactique. L’AC Milan l’a suivi longtemps, et à juste titre : le Portugais est un très bon défenseur.
Truffert 7 : un véritable train lancé à toute vitesse sur le côté gauche. Il contraint Moreira à défendre et fait la différence pour les Cherries.
Christie 7 : maître incontesté du milieu de terrain, il récupère et distribue le ballon à un rythme très élevé. Une démonstration d’intensité et de caractère.
Adams 6,5 : placé devant la défense, il fait barrage avec une grande efficacité. Il est au cœur de l’épisode controversé du penalty, provoqué par la réaction insensée de Maignan. (Cook à la 62e)
Tavernier 7 : il est l’âme de ce Bournemouth, l’homme qui donne du rythme et de la consistance aux offensives des Cherries. Un mouvement perpétuel qui met constamment en difficulté la défense assoupie de l’AC Milan. Imperturbable sur penalty pour le but du 2-0. (Rayan à la 62e)
Kluivert 7 : il transforme magistralement le penalty de l’ouverture du score. Ses appels dans le dos de son défenseur direct mettent la défense de l’AC Milan en pièces. (Toth 6, à la 62e : son match ne dure pas longtemps en raison d’un problème à un muscle fléchisseur (Adli 7, à la 78e : il dessine une trajectoire en arc-en-ciel de toute beauté sur coup franc pour le but du 3-0)
Gannon-Doak 6 : quelques initiatives intéressantes, entrecoupées de longues périodes d’effacement.
Evanilson 6,5 : le Brésilien travaille beaucoup et bien pour l’équipe, aussi bien dos au but qu’en attaquant la profondeur. Il quitte le terrain littéralement épuisé (Alvaro 6, à la 65e : il se déplace sur tout le front de l’attaque)
Entr. Rose 7 : ses joueurs livrent un match parfait et s’offrent un résultat historique et amplement mérité.
Notes des joueurs de l’AC Milan
Maignan 4 : il s’emporte contre ses coéquipiers, qui laissent trop d’espace aux attaquants de Bournemouth. Il exprime sa frustration de la pire des manières : un coup de la main à Adams qui lui vaut un carton rouge et offre un penalty aux adversaires. Un geste insensé de la part du capitaine de l’AC Milan.
Tomori 5 : le jeu en largeur de Bournemouth lui pose plus d’un problème. Il peine à lire les déplacements incessants des attaquants adverses et écope d’un carton jaune pour stopper une action très dangereuse en plein espace. À la peine. (Diawara entre à la 67e minute)
De Winter 4,5 : donne d’entrée un ballon dangereux à Kluivert dans la surface de réparation, comme un mauvais présage. Trois minutes plus tard, à la 10e minute, il écarte trop le bras et offre un penalty aux adversaires. En difficulté.
Pavlovic 5,5 : il a le mérite de se battre jusqu’au bout, mais sans grand résultat.
Estupinan 5 : même le climat anglais ne redonne pas des couleurs à l’ancien latéral de Brighton. Une prestation médiocre, tant défensivement qu’offensivement. Le carton jaune qu’il reçoit convainc Amorim de le laisser aux vestiaires à la pause. (Bartesaghi entre à la 46e minute de la seconde période, 5,5 : légèrement meilleur que son coéquipier, mais encore loin d’un rendement convaincant)
Musah 5 : une première demi-heure somnolente durant laquelle il rend sans cesse le ballon aux adversaires. Il hausse son niveau en seconde période, lorsque le match n’a plus rien à offrir à l’AC Milan.
Jashari 5,5 : quelques changements d’aile réussis, mais peu de rythme et aucune protection devant la défense. Ardon peine à montrer qu’il mérite une place de titulaire.
Hutchinson 5,5 : certainement l’un des plus actifs en début de match, mais il est remplacé par Torriani après l’expulsion de Maignan. (Torriani entre à la 32e minute de la seconde période, 5,5 : il fait ses débuts en Ligue Europa et ne peut pas faire grand-chose sur la frappe victorieuse d’Adli)
Loftus-Cheek 4,5 : quand le match se durcit, l’Anglais disparaît. C’est une triste constante de son aventure à l’AC Milan : quelques signes différents contre Salzbourg, avant de retomber dans son habituelle prestation invisible. (Rabiot entre à la 46e minute de la seconde période, 5,5 : il occupe nettement mieux le terrain et tente de transmettre sa mentalité)
Moreira 5 : quand il est aligné à droite, comme ce soir, il semble perdre ses super-pouvoirs. Totalement effacé, il se contente de tenir sa position, préoccupé par un Truffert inspiré. (Comotto entre à la 75e minute, non noté : il fait ses débuts sous le maillot de l’AC Milan)
Cisse 5 : trop isolé en attaque, il ne reçoit aucun ballon exploitable.
Entraîneur, Amorim 5 : une mauvaise prestation, une très lourde défaite et l’expulsion de Maignan. Il ne pèse pas sur le match et aligne un onze trop prudent.
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