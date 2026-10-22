Di Gregorio 6 : il ne salit ses gants qu’à cause de la pluie battante : l’AC Milan ne tire jamais au but.

Hill 7 : une soirée à ranger parmi ses souvenirs les plus précieux pour le joueur né en 2002 : il livre une grande prestation face à l’AC Milan. Excellent sur les centres comme lorsqu’il doit barrer la route à Hutchinson.

Diakité 6,5 : il colle à Cisse et ne lui laisse pas la moindre miette.

Silva 6,5 : il dirige la défense avec autorité et un grand sens tactique. L’AC Milan l’a suivi longtemps, et à juste titre : le Portugais est un très bon défenseur.

Truffert 7 : un véritable train lancé à toute vitesse sur le côté gauche. Il contraint Moreira à défendre et fait la différence pour les Cherries.

Christie 7 : maître incontesté du milieu de terrain, il récupère et distribue le ballon à un rythme très élevé. Une démonstration d’intensité et de caractère.

Adams 6,5 : placé devant la défense, il fait barrage avec une grande efficacité. Il est au cœur de l’épisode controversé du penalty, provoqué par la réaction insensée de Maignan. (Cook à la 62e)

Tavernier 7 : il est l’âme de ce Bournemouth, l’homme qui donne du rythme et de la consistance aux offensives des Cherries. Un mouvement perpétuel qui met constamment en difficulté la défense assoupie de l’AC Milan. Imperturbable sur penalty pour le but du 2-0. (Rayan à la 62e)

Kluivert 7 : il transforme magistralement le penalty de l’ouverture du score. Ses appels dans le dos de son défenseur direct mettent la défense de l’AC Milan en pièces. (Toth 6, à la 62e : son match ne dure pas longtemps en raison d’un problème à un muscle fléchisseur (Adli 7, à la 78e : il dessine une trajectoire en arc-en-ciel de toute beauté sur coup franc pour le but du 3-0)

Gannon-Doak 6 : quelques initiatives intéressantes, entrecoupées de longues périodes d’effacement.

Evanilson 6,5 : le Brésilien travaille beaucoup et bien pour l’équipe, aussi bien dos au but qu’en attaquant la profondeur. Il quitte le terrain littéralement épuisé (Alvaro 6, à la 65e : il se déplace sur tout le front de l’attaque)





Entr. Rose 7 : ses joueurs livrent un match parfait et s’offrent un résultat historique et amplement mérité.