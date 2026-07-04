Bournemouth a conclu un accord initial de 21,4 millions de livres sterling avec Elche pour le transfert de l'attaquant Rodriguez, le montant pouvant atteindre 25,7 millions de livres grâce à des clauses additionnelles, selon la BBC. Âgé de 21 ans, l'avant-centre a brillé en Liga la saison dernière, inscrivant sept buts et délivrant cinq passes décisives en 34 apparitions.

Le joueur doit passer sa visite médicale lundi, puis signer un contrat courant jusqu’en juin 2031. Les Cherries estiment que cette recrue majeure viendra renforcer leur attaque après leur meilleur classement historique en Premier League.







