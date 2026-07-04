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Bournemouth a finalisé un accord de 26 millions de livres sterling pour recruter Álvaro Rodríguez, permettant au Real Madrid d'encaisser une somme confortable grâce à cette transaction
Bournemouth négocie l’arrivée d’un avant-centre très prometteur.
Bournemouth a conclu un accord initial de 21,4 millions de livres sterling avec Elche pour le transfert de l'attaquant Rodriguez, le montant pouvant atteindre 25,7 millions de livres grâce à des clauses additionnelles, selon la BBC. Âgé de 21 ans, l'avant-centre a brillé en Liga la saison dernière, inscrivant sept buts et délivrant cinq passes décisives en 34 apparitions.
Le joueur doit passer sa visite médicale lundi, puis signer un contrat courant jusqu’en juin 2031. Les Cherries estiment que cette recrue majeure viendra renforcer leur attaque après leur meilleur classement historique en Premier League.
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Le Real Madrid s'apprête à encaisser une manne financière colossale
Ce transfert est une bonne nouvelle pour Bournemouth et Elche, mais aussi pour le Real Madrid. Le club merengue avait cédé l’attaquant à Elche l’été dernier pour 2 millions d’euros, en incluant une clause de 50 % sur la plus-value. Après des négociations fructueuses entre les deux clubs, les Blancos devraient toucher environ 12,5 millions d’euros, preuve que leur stratégie de conserver les droits économiques sur les joueurs issus de leur centre de formation continue de payer.
Bournemouth poursuit sa construction pour l'avenir.
Rodriguez arrive à Bournemouth alors que le club s’apprête à tourner la page sous la direction de Marco Rose. L’entraîneur allemand, qui a succédé à Andoni Iraola, s’attache à bâtir un effectif capable de rivaliser aussi bien en championnat qu’en Europe. L’attaquant sud-américain devra toutefois d’abord briguer une place de titulaire aux côtés d’Evanilson, et son arrivée pourrait influer sur l’avenir d’Enes Unal : selon certaines sources, les Cherries seraient prêts à écouter les offres concernant l’international turc afin de financer de nouveaux renforts.
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Il ne reste plus qu’à passer la visite médicale et à signer le contrat.
Rodriguez doit d’abord passer la visite médicale réglementaire avant de signer un contrat courant jusqu’en juin 2031. Une fois le transfert officialisé, il rejoindra immédiatement l’effectif des « Cherries » pour prendre part à la préparation estivale. Dans le même temps, le club entend équilibrer ses arrivées avec la nécessité de conserver ses éléments clés, parmi lesquels Alex Scott, toujours courtisé par plusieurs formations de Premier League.
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