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Botafogo réclame 125 millions d'euros à Lyon et engage une action en justice suite au départ de John Textor
Un conflit interne divise l'Eagle Football Group
Le montant impayé, qui s'élèverait à plusieurs millions d'euros, résulterait de contributions financières essentielles versées par Botafogo à Lyon fin 2022. Selon le club de Rio de Janeiro, ces fonds ont été accordés sous forme de prêts afin de venir en aide au club français alors qu'il subissait une pression considérable de la part des banques. À l'époque, peu après le rachat du club de Ligue 1 par la holding de Textor, Lyon risquait de se voir infliger de lourdes sanctions financières.
L'aide apportée par le club brésilien s'est avérée décisive, permettant à Lyon d'éviter la relégation administrative et de se qualifier finalement pour l'Europa League. Cependant, l'esprit de collaboration qui caractérisait les débuts du modèle multi-clubs s'est complètement évaporé à la suite de frictions entre les partenaires du groupe Eagle, qui ont conduit Textor à renoncer à son rôle de dirigeant à Lyon. La présidence actuelle de Lyon a été accusée d'avoir rompu unilatéralement les accords de coopération et d'avoir suspendu les paiements aux autres clubs du réseau.
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Un impact dévastateur sur l'organisation de Botafogo
Pour Botafogo, ce litige financier ne pouvait pas survenir à un moment plus inopportun. Malgré une saison 2024 historique, au cours de laquelle le club a remporté à la fois le championnat brésilien et la Copa Libertadores, l'absence de remboursement de la part du club français a causé d'importants dommages structurels. La direction du club a déclaré que le défaut de paiement du club français avait compromis son projet sportif à long terme et limité sa capacité à opérer sur le marché.
Ce déficit a bloqué des renouvellements de contrats de joueurs essentiels et empêché la conclusion de nouvelles signatures. Plus important encore, les responsables de Botafogo affirment que cette dette a été le déclencheur direct de l'interdiction de transfert imposée par la FIFA au club à la fin de l'année 2025. L'impossibilité d'enregistrer de nouveaux joueurs a placé les champions d'Amérique du Sud dans une position vulnérable alors qu'ils cherchent à défendre leurs titres, ce qui a conduit à la décision d'engager une action en justice.
Endettement accru au sein du réseau regroupant plusieurs clubs
Les documents juridiques déposés par Botafogo laissent entendre que les obligations financières de Lyon s’étendent au-delà des frontières du Brésil. Le club de Rio a révélé que le club français devait également environ 12 millions d’euros au RWDM Bruxelles. Ce club belge fait également partie du portefeuille d’Eagle Football, ce qui indique que la rupture de la coopération financière affecte plusieurs volets de la vision footballistique mondiale de Textor.
Ce manquement systématique aux accords internes a contraint le « Glorioso » à privilégier sa propre santé financière plutôt que la loyauté envers le réseau. En rendant ces dettes publiques et en les portant devant les tribunaux, Botafogo signale un effondrement total des relations entre les différentes branches du projet Eagle Football, qui était autrefois présenté comme un modèle révolutionnaire de partage des talents et de stabilité financière à travers les différents continents.
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Botafogo s'engage à récupérer chaque centime
Dans un communiqué officiel au ton ferme, Botafogo a clairement indiqué que sa décision de saisir la justice était « irréversible ». Le club est déterminé à demander des comptes à son homologue français afin d’assurer la pérennité de ses propres ambitions sportives. Le communiqué souligne qu’il ne tolérera plus la pression financière causée par le refus du club de Ligue 1 de rembourser les prêts d’urgence accordés il y a plusieurs années.
Le communiqué précise : « À partir de maintenant, Botafogo prend cette décision de manière irréversible : le [club] mettra en œuvre toutes les mesures juridiques applicables pour récupérer intégralement les sommes dues par l'Olympique Lyonnais et garantir la continuité et la solidité de son projet sportif. » La procédure judiciaire étant désormais engagée, l'avenir du partenariat entre ces deux clubs historiques semble irrémédiablement compromis alors qu'ils se préparent à une bataille judiciaire aux enjeux considérables.