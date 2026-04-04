Botafogo réclame 125 millions d'euros à Lyon et engage une action en justice suite au départ de John Textor

Le montant impayé, qui s'élèverait à plusieurs millions d'euros, résulterait de contributions financières essentielles versées par Botafogo à Lyon fin 2022. Selon le club de Rio de Janeiro, ces fonds ont été accordés sous forme de prêts afin de venir en aide au club français alors qu'il subissait une pression considérable de la part des banques. À l'époque, peu après le rachat du club de Ligue 1 par la holding de Textor, Lyon risquait de se voir infliger de lourdes sanctions financières.

L'aide apportée par le club brésilien s'est avérée décisive, permettant à Lyon d'éviter la relégation administrative et de se qualifier finalement pour l'Europa League. Cependant, l'esprit de collaboration qui caractérisait les débuts du modèle multi-clubs s'est complètement évaporé à la suite de frictions entre les partenaires du groupe Eagle, qui ont conduit Textor à renoncer à son rôle de dirigeant à Lyon. La présidence actuelle de Lyon a été accusée d'avoir rompu unilatéralement les accords de coopération et d'avoir suspendu les paiements aux autres clubs du réseau.