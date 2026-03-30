L'affaire éclate quelques heures avant la finale décisive des barrages entre la Bosnie et l'Italie, prévue demain soir à Zenica : selon SportMediaset, qui cite le journal bosniaque Klixba,un espion militaire italien présumé se serait introduit dans le centre d'entraînement de l'équipe nationale bosniaque pour filmer les joueurs. Selon le média de Sarajevo, un soldat italien, vêtu d'une tenue de camouflage, se serait posté à l'extérieur du centre d'entraînement, d'abord de manière anodine, avant de sortir un smartphone de sa poche et de commencer à filmer.
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Bosnie : un soldat italien en stage d'entraînement accusé d'être un « espion » ; l'affaire fait grand bruit
QUE S'EST-IL PASSÉ ?
Tout cela s'est passé au centre d'entraînement du FK Sarajevo à Butmir, où Dzeko et ses coéquipiers se préparent pour le match : hier, en raison de la neige, ils se sont entraînés au centre sportif, tandis qu'aujourd'hui, ils sont descendus sur le terrain et les médias locaux présents sur place ont immédiatement remarqué que l'entraînement était filmé par un soldat de l'EUFOR, dont la base se trouve juste à côté du terrain. Le militaire italien en question serait resté près du terrain même après les 15 premières minutes d'entraînement ouvertes au public : Butmir jouxte en effet le quartier général de l'OTAN, qui abrite le Bataillon multinational (MNBN), du personnel de police militaire, dont des carabiniers italiens, et soutient la coopération civilo-militaire (CIMIC) dans le pays.
LA PLAINTE DE LA BOSNIE
Entre-temps, des sources du ministère de la Défense précisent qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un « espion » : l'homme serait un militaire italien qui, depuis la base située à la limite du terrain de football, se trouvait sur place et observait simplement l'entraînement, sans aucun lien avec d'autres activités. Ces militaires participent aux missions de paix de l'Union européenne et opèrent actuellement principalement dans le cadre de la mission Althea, afin d'assurer la sécurité et de soutenir la stabilité de la région. Suite à cela, la Marine de Bosnie-Herzégovine va adresser une plainte à la mission EUFOR : l'image du soldat posté sur les petites marches du stade bosniaque a fait le tour du pays, même s'il s'agissait très probablement d'un simple militaire qui souhaitait assister à l'entraînement, sans aucun lien avec l'équipe nationale de Gattuso.