Bosnie : un soldat italien en stage d'entraînement accusé d'être un « espion » ; l'affaire fait grand bruit

Entre-temps, des sources du ministère de la Défense précisent qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un « espion » : l'homme serait un militaire italien qui, depuis la base située à la limite du terrain de football, se trouvait sur place et observait simplement l'entraînement, sans aucun lien avec d'autres activités. Ces militaires participent aux missions de paix de l'Union européenne et opèrent actuellement principalement dans le cadre de la mission Althea, afin d'assurer la sécurité et de soutenir la stabilité de la région. Suite à cela, la Marine de Bosnie-Herzégovine va adresser une plainte à la mission EUFOR : l'image du soldat posté sur les petites marches du stade bosniaque a fait le tour du pays, même s'il s'agissait très probablement d'un simple militaire qui souhaitait assister à l'entraînement, sans aucun lien avec l'équipe nationale de Gattuso.