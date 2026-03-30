Tous les regards sont tournés vers la Coupe du monde, avec le mercato en tête (des dirigeants). Lors du match entre la Bosnie et l'Italie – dernière étape à franchir pour se qualifier pour la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique –, certains joueurs susceptibles d'être au cœur du prochain mercato seront également sur le terrain. Parmi les joueurs italiens, mais aussi parmi ceux de la Bosnie : Alajbegovic plaisait au Milan, mais il appartient déjà au Bayer Leverkusen – qui a exercé son option de rachat à 8 millions – ; au cœur de la défense de nos adversaires se trouve Taek Muharemovic : ce joueur né en 2003 réalise une bonne saison avec Sassuolo et est déjà dans le viseur des grands clubs.
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Bosnie-Italie : tous les regards sont tournés vers Muharemovic ; l'Inter et la Juventus ont déjà pris contact
L'INTER ET LA JUVE S'INTÉRESSENT À MUHAREMOVIC
En réalité, l'Inter avait tenté en janvier de le faire signer immédiatement chez les Nerazzurri afin de devancer la concurrence ; des contacts avaient eu lieu entre le président Marotta et le directeur général des Neroverdi, Giovanni Carnevali – qui entretient d'excellentes relations avec lui – lequel lui avait demandé de reporter toute discussion à l'été. Dans quelques mois, les parties se retrouveront pour voir s'il y a une marge de manœuvre pour entamer des négociations, mais la Juventus est également sur les rangs : elle a déjà compté le joueur dans ses rangs chez les Primavera et les NextGen et a fait une première demande d'informations il y a quelques mois.
LES DÉTAILS DE L'ACCORD ENTRE LA JUVE ET SASSUOLO
Au cours de l'été 2024, les Bianconeri – dans le cadre d'une opération orchestrée par Cristiano Giuntoli – ont cédé Muharemovic au Sassuolo, alors en Serie B, sous forme de prêt avec option d'achat qui deviendrait obligatoire en cas de promotion, ainsi que 50 % du produit d'une future cession : avec le retour des Neroverdi en Serie A, le défenseur bosnien a finalisé son transfert définitif, la Juve a encaissé 5 millions d'euros et aura à l'avenir droit à la moitié de la somme que Sassuolo percevra lors de sa cession. De plus, si les Bianconeri devaient faire des propositions concrètes pour le défenseur, ils auraient la possibilité de le recruter à moitié prix. Mais pour l'instant, il y a la finale des barrages contre l'Italie. Puis la fin du championnat. Cet été, cependant, les projecteurs se braqueront (également) sur Muharemovic.