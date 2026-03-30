Bosnie-Italie : tous les regards sont tournés vers Muharemovic ; l'Inter et la Juventus ont déjà pris contact

Au cours de l'été 2024, les Bianconeri – dans le cadre d'une opération orchestrée par Cristiano Giuntoli – ont cédé Muharemovic au Sassuolo, alors en Serie B, sous forme de prêt avec option d'achat qui deviendrait obligatoire en cas de promotion, ainsi que 50 % du produit d'une future cession : avec le retour des Neroverdi en Serie A, le défenseur bosnien a finalisé son transfert définitif, la Juve a encaissé 5 millions d'euros et aura à l'avenir droit à la moitié de la somme que Sassuolo percevra lors de sa cession. De plus, si les Bianconeri devaient faire des propositions concrètes pour le défenseur, ils auraient la possibilité de le recruter à moitié prix. Mais pour l'instant, il y a la finale des barrages contre l'Italie. Puis la fin du championnat. Cet été, cependant, les projecteurs se braqueront (également) sur Muharemovic.



