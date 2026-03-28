Bosnie-Italie : pourquoi le match à Zenica se jouera dans un stade dont la capacité a été réduite à 9 000 spectateurs

Le matchBosnie-Italie ne sera pas une partie de plaisir pour les Azzurri de Gennaro Gattuso. La rencontre prévue mardi soir à 20h45 est un match à ne pas manquer, car le vainqueur de cette finale des barrages décrochera son billet pour la prochaine Coupe du monde États-Unis-Mexique-Canada 2026.





Le match se jouera chez les Dragons, la fédération bosniaque ayant choisi le stade Bilino Polje de Zenica pour accueillir la rencontre. Ce n'est pas un choix anodin, car ce stade, d'une capacité d'un peu moins de 16 000 places, est capable de se transformer en véritable enfer.

Pourtant, pour le match contre l'Italie, la capacité du stade sera encore réduite, pour atteindre un maximum de 9 000 places.