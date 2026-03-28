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Emanuele Tramacere

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Bosnie-Italie : pourquoi le match à Zenica se jouera dans un stade dont la capacité a été réduite à 9 000 spectateurs

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Bosnie Hérzégovine vs Italie
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour

La décision de l'UEFA réduit encore davantage la capacité d'accueil du stade Bilino Polje

Le matchBosnie-Italie ne sera pas une partie de plaisir pour les Azzurri de Gennaro Gattuso. La rencontre prévue mardi soir à 20h45 est un match à ne pas manquer, car le vainqueur de cette finale des barrages décrochera son billet pour la prochaine Coupe du monde États-Unis-Mexique-Canada 2026.


Le match se jouera chez les Dragons, la fédération bosniaque ayant choisi le stade Bilino Polje de Zenica pour accueillir la rencontre. Ce n'est pas un choix anodin, car ce stade, d'une capacité d'un peu moins de 16 000 places, est capable de se transformer en véritable enfer.

Pourtant, pour le match contre l'Italie, la capacité du stade sera encore réduite, pour atteindre un maximum de 9 000 places.

  • UNE CUVE EN FEU

    Le stade, construit et inauguré en 1972, a officiellement une capacité de 15 600 places assises, mais sa configuration en fait, comme le raconte le meneur de jeu bosniaque Alajbegovic : « Un stade très, très bruyant. L'un des plus bruyants pour les équipes nationales ». En effet, il n'y a pas de piste d'athlétisme et, par conséquent, les tribunes sont très proches du terrain.

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  • CAPACITÉ RÉDUITE

    Le stade ne sera toutefois pas plein à pleine capacité, car plusieurs secteurs seront officiellement fermés. Cette décision est liée au dernier match à domicile disputé par la Bosnie, au cours duquel de vives tensions avaient éclaté face à la Roumanie.


    Le 15 novembre dernier, la FIFA a infligé à la fédération une sanction financière ainsi qu'une réduction du nombre de places pour le prochain match disputé à domicile, en raison du « comportement incorrect de l'équipe, de la discrimination, du racisme, de l'utilisation de feux d'artifice, des perturbations pendant les hymnes nationaux et du manque d'ordre et de discipline à l'intérieur et à l'extérieur du stade ».

  • SEULEMENT 9 000 PLACES

    Tout bien considéré, et compte tenu des espaces à laisser libres pour des raisons de sécurité dans le secteur réservé aux visiteurs, la capacité finale sera d'un peu moins de 9 000 places assises.


    La Fédération bosniaque de football a confirmé la fermeture de deux secteurs en particulier : « Suite à la décision du Comité de discipline de la FIFA de fermer une partie du stade pour le premier match de qualification prévu, en raison des événements liés au match de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 entre la Bosnie-Herzégovine et la Roumanie, la tribune SUD (secteurs B, C et D) et une partie de la tribune OVEST (trois premières rangées) seront fermées ».

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