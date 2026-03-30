Bosnie, Dzeko : « Dimarco m'a écrit qu'il ne voulait offenser personne, mais il y a quelque chose qui cloche si l'Italie a peur du Pays de Galles »

« Je connais bien l'Italie pour avoir joué avec la Roma, l'Inter et la Fiorentina. Les Azzurri ont-ils célébré notre victoire aux tirs au but en demi-finale ? Nous avons tous vu ce qui s’est passé, heureusement que l’attention s’est déplacée ailleurs. Chacun a ses préférences, c’est normal. Je ne peux pas me réjouir, car j’aurais préféré éviter l’Italie en finale. Ensuite, il faut être prudent et intelligent, surtout aujourd’hui avec les réseaux sociaux, où tout est amplifié.





« Je ne sais pas pourquoi l’Italie préférait ne pas jouer au Pays de Galles, nous y sommes allés sans crainte et nous avons gagné. L’Italie est une équipe nationale incroyable, qui a remporté quatre Coupes du monde. Si elle a peur de jouer au Pays de Galles, quelque chose ne va pas. Après ne s’être pas qualifiée pour les deux dernières Coupes du monde, elle se met désormais beaucoup en jeu. Dimarco m’a écrit qu’il ne voulait offenser personne, je lui ai répondu que pour moi, il n’y avait aucun problème. »







