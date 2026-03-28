Bosnie, Alajbegovic défie l'Italie : « C'est nous qui allons gagner. L'ambiance sera infernale à l'intérieur comme à l'extérieur du stade, ce sera un match brutal »

C'est son penalty qui a fait la différence lors du tirage au sort final entre le Pays de Galles et la Bosnie, qualifiant ainsi les Dragons pour la finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026. Kerim Alajbegovic, 18 ans, propriété du Bayer Leverkusen qui vient de confirmer son rachat à Salzbourg à la fin de la saison, est le nouveau visage d'une équipe nationale qui rêve désormais de faire trébucher l'Italie, laquelle a pourtant battu l'Irlande du Nord 2-0 à domicile.





À Zenica, dans l'enceinte du Bilino Polje, l'ambiance sera survoltée et, s'adressant à la Gazzetta dello Sport, l'ailier offensif né en 2007 a confirmé que son équipe était certaine de passer le tour.



