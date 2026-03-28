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Kerim AlajbegovicGetty Images
Emanuele Tramacere

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Bosnie, Alajbegovic défie l'Italie : « C'est nous qui allons gagner. L'ambiance sera infernale à l'intérieur comme à l'extérieur du stade, ce sera un match brutal »

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Bosnie Hérzégovine
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Bosnie Hérzégovine vs Italie
K. Alajbegovic

C'est son penalty qui a fait la différence lors du tirage au sort final entre le Pays de Galles et la Bosnie, qualifiant ainsi les Dragons pour la finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026. Kerim Alajbegovic, 18 ans, propriété du Bayer Leverkusen qui vient de confirmer son rachat à Salzbourg à la fin de la saison, est le nouveau visage d'une équipe nationale qui rêve désormais de faire trébucher l'Italie, laquelle a pourtant battu l'Irlande du Nord 2-0 à domicile.


À Zenica, dans l'enceinte du Bilino Polje, l'ambiance sera survoltée et, s'adressant à la Gazzetta dello Sport, l'ailier offensif né en 2007 a confirmé que son équipe était certaine de passer le tour.


  • LA RELATION AVEC DZEKO ET LE DERNIER PENALTY

    « Je suis très jeune, je n'ai que 18 ans, mais Edin est une véritable légende pour nous. Nous sommes tous fiers de ce qu'il accomplit ici, c'est aussi quelqu'un d'incroyable. Le penalty ? Je me suis présenté devant le point de penalty sans trop réfléchir, je voulais juste marquer, j'étais convaincu d'y arriver et c'est ce qui s'est passé. »

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  • « L'ITALIE ? C'EST NOUS QUI ALLONS GAGNER, ÇA VA ÊTRE UN MATCH D'ENFER »

    « L'Italie ? Nous savons que c'est une bonne équipe, mais nous allons gagner. Nous devons gagner. Nous jouons à domicile, le stade sera en ébullition, ce sera un match « brutal ». »

  • UNE FOLIE À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DU STADE

    « Le stade est petit ? Oui, mais il est très, très bruyant. Je pense que c’est l’un des plus bruyants d’Europe, en ce qui concerne les matchs internationaux. Et il n’y aura pas que du bruit à l’intérieur du stade, mais aussi à l’extérieur, dans les rues ; disons qu’on aura un sacré soutien. »

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