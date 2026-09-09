Borussia Dortmund, comment va Konstantinos Karetsas : des résultats rassurants aux examens, « seulement une déshydratation »

Comme le rapporte Bild , hier, Karetas a été évacué du terrain sur une civière avant de quitter ensuite le stade en ambulance, accompagné de sa mère.





Le directeur sportif Ole Book, qui a accompagné les secouristes pendant qu’ils transportaient Karetsas dans le tunnel, a déclaré à Bild : « Karetsas n’était pas en mesure de parler à ce moment-là ». Le Borussia Dortmund a ensuite publié un communiqué : « Karetsas a dû quitter le terrain en raison de problèmes circulatoires. Il va bien, compte tenu des circonstances. Il a été transporté à l’hôpital pour des examens complémentaires. »