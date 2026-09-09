Le soulagement, après une grande frayeur. Des nouvelles rassurantes arrivent concernant l’état de santé de Kos Karetsas, milieu offensif grec de 18 ans, qui s’est soudainement effondré sur la pelouse à la 23e minute du match de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et Villarreal, sans aucun contact ni blessure musculaire. Les examens qu’il a passés, selon HLN.be, évoquent un « problème de déshydratation ».
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Borussia Dortmund, comment va Konstantinos Karetsas : des résultats rassurants aux examens, « seulement une déshydratation »
« Il n’était pas en état de parler »
Comme le rapporte Bild , hier, Karetas a été évacué du terrain sur une civière avant de quitter ensuite le stade en ambulance, accompagné de sa mère.
Le directeur sportif Ole Book, qui a accompagné les secouristes pendant qu’ils transportaient Karetsas dans le tunnel, a déclaré à Bild : « Karetsas n’était pas en mesure de parler à ce moment-là ». Le Borussia Dortmund a ensuite publié un communiqué : « Karetsas a dû quitter le terrain en raison de problèmes circulatoires. Il va bien, compte tenu des circonstances. Il a été transporté à l’hôpital pour des examens complémentaires. »
L’inquiétude de Kovac
L'entraîneur Niko Kovac, interrogé après le match, a déclaré que voir les soins prodigués à Karetsas sur le terrain lui avait rappelé une formation de premiers secours qu'il avait suivie des années plus tôt. « Il y avait une certaine ressemblance. C'est pourquoi j'étais un peu... », a-t-il expliqué, en prenant une profonde inspiration et en s'abstenant d'achever sa phrase.
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