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Borussia Dortmund, comment va Konstantinos Karetsas : des résultats rassurants aux examens, « seulement une déshydratation »

K. Karetsas
Borussia Dortmund

Le soulagement, après une grande frayeur. Des nouvelles rassurantes arrivent concernant l’état de santé de Kos Karetsas, milieu offensif grec de 18 ans, qui s’est soudainement effondré sur la pelouse à la 23e minute du match de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et Villarreal, sans aucun contact ni blessure musculaire. Les examens qu’il a passés, selon HLN.be, évoquent un « problème de déshydratation ».

  • « Il n’était pas en état de parler »

    Comme le rapporte Bild , hier, Karetas a été évacué du terrain sur une civière avant de quitter ensuite le stade en ambulance, accompagné de sa mère.


    Le directeur sportif Ole Book, qui a accompagné les secouristes pendant qu’ils transportaient Karetsas dans le tunnel, a déclaré à Bild : « Karetsas n’était pas en mesure de parler à ce moment-là ». Le Borussia Dortmund a ensuite publié un communiqué : « Karetsas a dû quitter le terrain en raison de problèmes circulatoires. Il va bien, compte tenu des circonstances. Il a été transporté à l’hôpital pour des examens complémentaires. »

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  • L’inquiétude de Kovac

    L'entraîneur Niko Kovac, interrogé après le match, a déclaré que voir les soins prodigués à Karetsas sur le terrain lui avait rappelé une formation de premiers secours qu'il avait suivie des années plus tôt. « Il y avait une certaine ressemblance. C'est pourquoi j'étais un peu... », a-t-il expliqué, en prenant une profonde inspiration et en s'abstenant d'achever sa phrase.

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