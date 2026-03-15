Lors de la 26e journée de Bundesliga, un incident particulier s'est produit lors du match avancé de vendredi soir entre le Borussia Dortmund et Augsbourg. Dans ce match qui s'est soldé par une victoire 2-0 des Jaune et Noir grâce à des buts d'Adeyemi et au premier but en Allemagne du défenseur central italien Luca Reggiani (né en 2008, qui faisait ses débuts en tant que titulaire), le milieu de terrain de l'équipe locale Felix Nmecha a écopé d'un carton rouge sur lequel l'arbitre lui a même laissé un petit mot.
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Borussia Dortmund, Augsbourg : Nmecha bouscule l'arbitre et écope d'un carton rouge… avec une petite dédicace : l'incident en Bundesliga
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L'ÉPISODE
Récapitulons la situation : à la 55e minute, en tentant de récupérer le ballon par un tacle glissé, Nmecha heurte involontairement l'arbitre Bastian Dankert et le fait tomber. Le jeu est interrompu pendant quelques minutes pour permettre à l'arbitre de se remettre du choc dans le dos ; peu après, il se relève et le match reprend. Après le match, au milieu des rires généraux, il a remis un carton rouge au joueur de Dortmund en y inscrivant « repense tes tacles glissés », avec la date et le numéro du match. Nmecha a commenté l'incident avec ironie : « Je ne me suis pas fait mal, je pense que les seules à avoir souffert, ce sont ses épaules ; sinon, j'aurais récupéré le ballon. J'espère qu'il va bien. »
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