La quête de Djurgardens pour Abdulmalik s’inscrit dans un modèle de recrutement clair, axé sur le fait de s’attacher des talents bruts avant que leur valeur marchande n’atteigne son pic, afin de les revendre avec un bénéfice conséquent, rapporte BBC Sport. La stratégie du club d’Allsvenskan est menée par le directeur sportif Maximilian Hahn, ancien responsable du recrutement de West Ham United.

Hahn, qui a également travaillé aux côtés du sélectionneur de la Suède Graham Potter dans l’est de Londres, utilise activement ses connexions britanniques pour aller dénicher des pépites prometteuses sur le marché britannique.