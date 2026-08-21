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Boreham Wood, club de National League, rejette une offre améliorée de 1,5 M£ de Djurgardens pour son ailier vedette Abdul Abdulmalik
Le club non professionnel tient bon
Le club de cinquième division de Boreham est resté ferme en rejetant une deuxième offre de 1,5 M£ de Djurgardens pour Abdulmalik, selon Sky Sports News. Cette position ferme fait suite à une première approche à 1 M£ du club suédois, refusée plus tôt ce mois-ci. La direction de Boreham reste déterminée à conserver son ailier de 23 ans malgré l’intérêt grandissant tout au long du mercato estival.
- Bildbyran
Le plan suédois du mercato dévoilé
La quête de Djurgardens pour Abdulmalik s’inscrit dans un modèle de recrutement clair, axé sur le fait de s’attacher des talents bruts avant que leur valeur marchande n’atteigne son pic, afin de les revendre avec un bénéfice conséquent, rapporte BBC Sport. La stratégie du club d’Allsvenskan est menée par le directeur sportif Maximilian Hahn, ancien responsable du recrutement de West Ham United.
Hahn, qui a également travaillé aux côtés du sélectionneur de la Suède Graham Potter dans l’est de Londres, utilise activement ses connexions britanniques pour aller dénicher des pépites prometteuses sur le marché britannique.
La grande forme attire les convoitises
La carrière d'Abdulmalik a pris son envol depuis son arrivée libre en 2024 après son départ de Millwall, où il a remporté des distinctions chez les jeunes et honoré ses premières sélections avec l'Angleterre U17. La saison 2025-2026 a servi de véritable vitrine à ses qualités offensives, avec 17 buts et 10 passes décisives, lui permettant de remporter le prix de Jeune joueur de la saison en National League. Une prestation étincelante lors de la finale des play-offs à Wembley a encore renforcé l'intérêt de Djurgardens, qui avait auparavant perfectionné l'attaquant danois August Priske avant de le vendre à Birmingham City en janvier 2026.
- Getty Images Sport
L’ailier fait l’objet d’un examen minutieux
Boreham doit désormais lutter contre la montre avant la date limite des transferts pour repousser des prétendants étrangers pour son atout le plus précieux. Les dirigeants du club et le staff technique doivent gérer l’état d’esprit du jeune joueur afin qu’il ne soit pas perturbé par la perspective d’un transfert à sept chiffres à l’étranger. La concentration et l’efficacité du meneur d’attaque sur l’aile seront essentielles aux ambitions de Boreham de se lancer dans la course à la montée automatique en English Football League cette saison.
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