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Hussein Hamdy

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Bono, qui a déjà terni la fierté de l’Espagne et des Pays-Bas, se prépare à défier son passé face au Canada

Y. Bounou
Arabie saoudite
Maroc
Al Hilal
Pays-Bas
Espagne
Canada
Coupe du monde
Maroc
Arabie saoudite
Pays-Bas
Espagne
Canada

Un voyage passionnant

L’équipe nationale marocaine s’est qualifiée pour les phases finales de la Coupe du monde après avoir scellé sa qualification aux tirs au but, le gardien Yassine Bounou (né à Montréal en 1991) s'est une nouvelle fois illustré depuis la ligne des 11 mètres, permettant ainsi aux Lions de l'Atlas de se qualifier pour un match très attendu contre le Canada à Houston, où ils se disputeront une place en quarts de finale.

Le quotidien espagnol Marca a souligné que le Maroc a écrit une page d’histoire en alignant un onze de départ composé exclusivement de joueurs nés à l’étranger, dont Bono, le doyen de la sélection. Bien qu’il ait émigré au Maroc alors qu’il était encore enfant, il a passé ses premières années au Canada. Il avait précédemment déclaré au journal « El Mundo » : « Mon père était professeur de physique à l’université, c’est pourquoi ma famille a vécu au Canada pendant huit ans. »

  • De la place de stationnement au rêve du professionnalisme

    Selon le journal, Bono n’a pas eu le temps de s’intégrer pleinement au Canada avant de repartir pour Casablanca. Le gardien est revenu sur ses débuts : « J’ai appris à jouer au football sur une pente de parking ; j’avais dessiné des cages sur le mur et disposé des poubelles en guise de poteaux. » C’est le Wydad qui lui a offert sa première chance, avant son départ pour l’Atlético de Madrid en 2012. Bono avait alors reconnu la difficulté de cette période en déclarant : «Les premiers moments ont été difficiles». Malgré son statut de gardien de l’équipe réserve en deuxième division, il était régulièrement convoqué aux stages de l’équipe nationale marocaine.

    Selon le rapport, le Canada a tenté de le recruter pour qu’il garde les buts aux côtés de Maxime Crépeau, lui aussi né au Québec. Bono a précisé à ce sujet : « Benito Floro m’a contacté lorsqu’il était sélectionneur de l’équipe nationale canadienne, et je n’avais encore disputé aucun match officiel à l’époque », avant d’ajouter : «Je suis d’origine marocaine, j’ai grandi là-bas et mon rêve a toujours été de représenter l’équipe du Maroc.»

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  • À la conquête des titres

    Selon le journal, les dirigeants de l’Atlético de Madrid avaient repéré le talent de Bono, mais la concurrence de David de Gea, Thibaut Courtois et Jan Oblak lui a barré l’accès à l’équipe première. En 2014, il est donc parti en prêt à Saragosse, puis il a rejoint Gérone. Après une saison en prêt au cours de laquelle il a remporté la Ligue Europa avec Séville en battant l’Inter Milan, le club andalou l’a transféré définitivement pour la saison 2020-2021 pour quatre millions d’euros.

    Selon Marca, le gardien a confié : « Séville était déjà un grand club, et je jouais alors à Gérone ; j’ambitionnais de rejoindre une équipe qui lutte en haut du classement et pour les titres européens, et, grâce à Dieu, nous y sommes parvenus dès la première année, ce qui était une sensation formidable », marquant ainsi le début d’un parcours historique au cours duquel il a remporté le prix Zamora en 2022, devenant ainsi le premier gardien de l’histoire de Séville à l’obtenir, et s’est classé troisième au classement du meilleur gardien du monde « The Best » en 2022 ainsi qu’au prix Yashin en 2023.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Un gardien-rempart

    Le journal souligne que Bono s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens au monde grâce à ses performances avec l'équipe nationale marocaine, notamment lors de la Coupe du monde 2022, où les « Lions de l'Atlas » ont écrit l'histoire en devenant la première sélection africaine à atteindre les demi-finales. Bono avait alors déclaré : « Nous avons changé notre mentalité, et la génération qui viendra après nous pourra réaliser des miracles. »

    Le rapport souligne que les contributions du gardien marocain ont été décisives : il a été le gardien ayant conservé le plus souvent ses filets inviolés du tournoi, avec trois matchs à zéro, à égalité avec Pickford et « Depo » Martínez. dont l’une face à l’Espagne, éliminant ainsi le syndrome des huitièmes de finale. Bien qu’il n’ait effectué que peu d’arrêts durant les 120 minutes, il s’est montré redoutable lors de la séance de tirs au but en devinant le tir de Sarabia et en repoussant ceux de Soler et de Busquets.

    Le journal a également rapporté les propos de l’ancien sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique, invité sur Twitch par Ibai Llanos : « Je ne changerais rien dans mon équipe, sauf le gardien du Maroc, car ses statistiques montrent qu’il anticipe 80 % des tirs au but et ne se contente pas de les arrêter, sur dix tentatives, il devine la bonne direction. Face à nous, il a anticipé les trois tirs sans exception, information que nous avons bien sûr tenue à l’écart des joueurs. C’est un gardien de haut niveau et Juan Carlos Onzué m’en a parlé en termes élogieux lorsqu’ils ont joué ensemble à Gérone. »

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  • Spécialiste des tirs au but

    Selon Marca, trois ans et demi après les faits, en huitièmes de finale et encore face à un penalty, Bono s’est de nouveau illustré comme un héros contre les Pays-Bas en arrêtant la tentative de Simon Summergill, une parade entrée dans l’histoire de la Coupe du monde. Guidé par son intuition et son sang-froid, le gardien a levé la main avec puissance pour repousser le ballon. Si, en jeu ouvert, il n’a repoussé que 9 des 56 tirs cadrés subis au cours de sa carrière, il a néanmoins arrêté 10 penalties lors des 7 séances de tirs au but qu’il a disputées.

    Le rapport s’est conclu par la citation des propos tenus par Bono avant le tournoi : « Je suis certain que le peuple marocain sera fier et satisfait de l’équipe, et nous espérons pouvoir réaliser à nouveau quelque chose de vraiment grand, comme nous l’avons fait en 2022. Nous laisserons notre empreinte. » Bono doit désormais affronter son passé au Canada pour mener le Maroc vers les quarts de finale.