L’équipe nationale marocaine s’est qualifiée pour les phases finales de la Coupe du monde après avoir scellé sa qualification aux tirs au but, le gardien Yassine Bounou (né à Montréal en 1991) s'est une nouvelle fois illustré depuis la ligne des 11 mètres, permettant ainsi aux Lions de l'Atlas de se qualifier pour un match très attendu contre le Canada à Houston, où ils se disputeront une place en quarts de finale.
Le quotidien espagnol Marca a souligné que le Maroc a écrit une page d’histoire en alignant un onze de départ composé exclusivement de joueurs nés à l’étranger, dont Bono, le doyen de la sélection. Bien qu’il ait émigré au Maroc alors qu’il était encore enfant, il a passé ses premières années au Canada. Il avait précédemment déclaré au journal « El Mundo » : « Mon père était professeur de physique à l’université, c’est pourquoi ma famille a vécu au Canada pendant huit ans. »