Bono, qui a déjà terni la fierté de l’Espagne et des Pays-Bas, se prépare à défier son passé face au Canada

Le journal souligne que Bono s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens au monde grâce à ses performances avec l'équipe nationale marocaine, notamment lors de la Coupe du monde 2022, où les « Lions de l'Atlas » ont écrit l'histoire en devenant la première sélection africaine à atteindre les demi-finales. Bono avait alors déclaré : « Nous avons changé notre mentalité, et la génération qui viendra après nous pourra réaliser des miracles. »

Le rapport souligne que les contributions du gardien marocain ont été décisives : il a été le gardien ayant conservé le plus souvent ses filets inviolés du tournoi, avec trois matchs à zéro, à égalité avec Pickford et « Depo » Martínez. dont l’une face à l’Espagne, éliminant ainsi le syndrome des huitièmes de finale. Bien qu’il n’ait effectué que peu d’arrêts durant les 120 minutes, il s’est montré redoutable lors de la séance de tirs au but en devinant le tir de Sarabia et en repoussant ceux de Soler et de Busquets.

Le journal a également rapporté les propos de l’ancien sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique, invité sur Twitch par Ibai Llanos : « Je ne changerais rien dans mon équipe, sauf le gardien du Maroc, car ses statistiques montrent qu’il anticipe 80 % des tirs au but et ne se contente pas de les arrêter, sur dix tentatives, il devine la bonne direction. Face à nous, il a anticipé les trois tirs sans exception, information que nous avons bien sûr tenue à l’écart des joueurs. C’est un gardien de haut niveau et Juan Carlos Onzué m’en a parlé en termes élogieux lorsqu’ils ont joué ensemble à Gérone. »