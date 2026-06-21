Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP
GOAL

Traduit par

Bono laisse filer une occasion… Le dossier Bouadi vers le Real Madrid va-t-il enfin se concrétiser ?

FEATURES
A. Bouaddi
Y. Bounou
Real Madrid
Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
Écosse vs Maroc
Écosse
Al Hilal
Maroc
Espagne
Brésil
É.-U.
Écosse
Arabie saoudite

Le trône royal attend le maestro marocain.

À chaque édition de la Coupe du monde, une jeune pépite émerge, s’impose sur la scène internationale et contraint les cadors européens à revoir leurs plans sur le marché des transferts.

Lors de la Coupe du monde 2026, le Marocain Ayoub Bouadi semble se diriger d’un pas assuré vers ce rôle, après être passé du statut de jeune espoir à celui de l’un des joueurs les plus convoités du Vieux Continent.

À seulement 18 ans, deux prestations lui ont suffi pour démontrer qu’il possède les qualités requises pour jouer au plus haut niveau. Il a en effet guidé le Maroc vers des performances de premier plan lors du premier tour : un match nul contre le Brésil, puis une victoire face à l’Écosse, dans un groupe que beaucoup présentaient comme le plus ardu de la compétition.

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    Une maîtrise totale du milieu de terrain

    La prestation de Bouadi n’a pas seulement témoigné de la simple présence d’un jeune joueur dans un grand tournoi ; elle a constitué une véritable démonstration des capacités d’un milieu de terrain à la personnalité déjà marquée.

    Face au Brésil, le milieu du LOSC n’a pas seulement tenu tête à Casemiro, Fabinho et Bruno Guimarães : il s’est imposé comme le maillon essentiel de son équipe, brillant dans l’interception, la relance et la gestion du tempo.

    Face à l’Écosse, le scénario s’est répété : le milieu marocain a imposé sa loi et Bouadi, l’un des principaux artisans de cette supériorité, a prouvé que sa performance contre le Brésil n’était ni un hasard ni un feu de paille.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    L'Europe ouvre ses portes

    Les performances époustouflantes du jeune joueur n’ont pas échappé aux recruteurs des grands clubs européens.

    Ces dernières semaines, son nom a été associé à plusieurs cadors européens, notamment Liverpool en Angleterre et le Bayern Munich en Allemagne, avant que le Real Madrid n’entre résolument dans la course.

    Selon la presse espagnole, la direction du Real Madrid le suit de près et envisage sérieusement de finaliser son recrutement lors du prochain mercato estival, dans le cadre de sa politique de recrutement des meilleurs jeunes talents mondiaux.

    À lire aussi : Keseh signe un triplé… La Ligue Roshen établit un record historique en Coupe du monde.

    Malgré cet intérêt marqué, le dénouement ne dépendra pas uniquement du montant du transfert ou de la volonté du LOSC de le céder.

    Conscient de la hausse de la cote de son joueur durant la Coupe du monde, le club français s’attend à une concurrence acharnée et à une possible enchère entre plusieurs formations à l’issue du tournoi.

    Néanmoins, la volonté du joueur demeurera l’élément décisif, d’autant plus que Bouadi, âgé de seulement 18 ans, a l’occasion unique de rejoindre l’un des plus grands clubs de l’histoire du football.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Va-t-il emprunter une voie différente de celle de Bono ?

    Ironie du calendrier : un éventuel transfert de Bouaidi au Real Madrid évoque un précédent marquant pour le football marocain.

    En effet, durant l’été 2023, Yassine Bounou était sur le point de revêtir le maillot du Real Madrid suite à la blessure du gardien belge Thibaut Courtois, mais le gardien marocain avait finalement préféré rejoindre le club saoudien Al-Hilal, une décision liée à l’époque au projet sportif et à l’offre financière qui lui avait été proposée.

    Trois ans plus tard, Bouadi se retrouve face à une opportunité similaire, mais à un stade bien différent de sa carrière : encore émergent, il cherche à se forger un nom parmi l’élite du ballon rond.