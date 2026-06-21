À chaque édition de la Coupe du monde, une jeune pépite émerge, s’impose sur la scène internationale et contraint les cadors européens à revoir leurs plans sur le marché des transferts.

Lors de la Coupe du monde 2026, le Marocain Ayoub Bouadi semble se diriger d’un pas assuré vers ce rôle, après être passé du statut de jeune espoir à celui de l’un des joueurs les plus convoités du Vieux Continent.

À seulement 18 ans, deux prestations lui ont suffi pour démontrer qu’il possède les qualités requises pour jouer au plus haut niveau. Il a en effet guidé le Maroc vers des performances de premier plan lors du premier tour : un match nul contre le Brésil, puis une victoire face à l’Écosse, dans un groupe que beaucoup présentaient comme le plus ardu de la compétition.