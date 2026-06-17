Pour débloquer cette impasse diplomatique, une étroite coopération a été nécessaire. Jeffries a salué l’action du secrétaire d’État américain Marco Rubio, du Département d’État, du gouvernement du Cap-Vert et de la FIFA, permettant ainsi au gardien expérimenté, actuellement à Chaves en deuxième division portugaise, de ne pas conclure la compétition sans sa mère en tribune. Ce dénouement est intervenu après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une interview d’après-match où Vozinha, ému aux larmes, racontait l’absence de sa mère.

« Les Capverdiens d’Amérique et de la diaspora ont célébré la ténacité des Blue Sharks, outsiders soutenus par des fans du monde entier », a déclaré Jeffries dans un communiqué. « Cette fierté a toutefois été ternie lorsque Vozinha, les larmes aux yeux, a révélé que sa mère n’avait pas pu assister à la performance historique de son fils en raison de problèmes de visa. Aucune mère ne devrait manquer l’occasion de voir son enfant entrer dans l’histoire. Dès que j’ai eu connaissance de cette situation, j’ai contacté le secrétaire d’État Marco Rubio et demandé au Département d’État de faire tout ce qui était en son pouvoir pour que sa mère puisse assister au prochain match du Cap-Vert. C’est donc avec plaisir que j’annonce que la mère de Vozinha obtiendra un visa à temps pour le match de dimanche contre l’Uruguay. Tous les frais ont été pris en charge, conformément à la politique officielle. Les préparatifs de voyage sont en cours afin que mère et fils puissent se retrouver à Miami. Je remercie le secrétaire Rubio, les responsables du Département d’État américain, le gouvernement du Cap-Vert et la FIFA d’avoir collaboré pour rendre cela possible. »