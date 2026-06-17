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Bonne nouvelle pour Vozinha : la mère du gardien de but cap-verdien a enfin obtenu son visa américain, lui permettant de rejoindre les États-Unis après avoir manqué la performance remarquable de son fils de 40 ans lors du match de la Coupe du monde contre l’Espagne
Une rencontre tant attendue se dessine à l’horizon.
La première participation historique du Cap-Vert à la Coupe du monde a reçu un coup de pouce réconfortant : la mère du gardien Vozinha, Ana Candida Evora, a obtenu un visa américain. Des coûts prohibitifs et une réglementation stricte avaient initialement empêché cette femme de ménage de 59 ans de voyager, mais une intervention de haut niveau lui permettra désormais d’assister au prochain match des « Blue Sharks ».
Le chef de file démocrate à la Chambre des représentants américaine, Hakeem Jeffries, a confirmé mercredi que les obstacles empêchant Mme Evora de voyager avaient été levés. Les retrouvailles sont prévues à Miami, où le Cap-Vert affrontera l’Uruguay ce dimanche lors d’un match crucial de la phase de groupes. Cette nouvelle intervient après une période de frustration durant laquelle une caution obligatoire de 15 000 dollars (11 200 livres sterling) et des frais supplémentaires avaient rendu le voyage impossible pour la famille.
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Intervention politique de haut niveau
Pour débloquer cette impasse diplomatique, une étroite coopération a été nécessaire. Jeffries a salué l’action du secrétaire d’État américain Marco Rubio, du Département d’État, du gouvernement du Cap-Vert et de la FIFA, permettant ainsi au gardien expérimenté, actuellement à Chaves en deuxième division portugaise, de ne pas conclure la compétition sans sa mère en tribune. Ce dénouement est intervenu après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une interview d’après-match où Vozinha, ému aux larmes, racontait l’absence de sa mère.
« Les Capverdiens d’Amérique et de la diaspora ont célébré la ténacité des Blue Sharks, outsiders soutenus par des fans du monde entier », a déclaré Jeffries dans un communiqué. « Cette fierté a toutefois été ternie lorsque Vozinha, les larmes aux yeux, a révélé que sa mère n’avait pas pu assister à la performance historique de son fils en raison de problèmes de visa. Aucune mère ne devrait manquer l’occasion de voir son enfant entrer dans l’histoire. Dès que j’ai eu connaissance de cette situation, j’ai contacté le secrétaire d’État Marco Rubio et demandé au Département d’État de faire tout ce qui était en son pouvoir pour que sa mère puisse assister au prochain match du Cap-Vert. C’est donc avec plaisir que j’annonce que la mère de Vozinha obtiendra un visa à temps pour le match de dimanche contre l’Uruguay. Tous les frais ont été pris en charge, conformément à la politique officielle. Les préparatifs de voyage sont en cours afin que mère et fils puissent se retrouver à Miami. Je remercie le secrétaire Rubio, les responsables du Département d’État américain, le gouvernement du Cap-Vert et la FIFA d’avoir collaboré pour rendre cela possible. »
Le parcours émouvant de Vozinha à la Coupe du monde
À 40 ans, Vozinha a démontré que l’âge n’altère pas ses réflexes. Face à l’Espagne, le gardien a réalisé sept arrêts décisifs pour offrir un clean sheet précieux à son équipe. Après la rencontre, l’expérimenté portier a évoqué avec émotion son passage tardif au professionnalisme, à 25 ans, et les nombreux sacrifices effectués au fil d’une carrière dont sa famille n’a pas pu partager les moments clés.
« J’ai pleuré parce que j’ai grandi avec mes grands-parents et qu’ils n’étaient malheureusement pas là ; ils sont décédés il y a quelques années », a expliqué le gardien après le match contre l’Espagne. « Ils étaient tout pour moi, pour ma vie. J’ai également versé des larmes car ma mère n’a pas pu obtenir de visa à temps : les frais et les démarches n’ont pas été réglés dans les délais. J’aurais voulu qu’elle soit présente, mais je suis malgré tout très heureux. J’ai travaillé toute ma vie pour ce moment. J’ai 40 ans et j’ai commencé ma carrière professionnelle à 25 ans, en 2012. J’ai envisagé d’arrêter, mais j’ai persévéré pour concrétiser ce rêve. Ce succès est collectif. J’ai été désigné homme du match, mais cette victoire revient à tous mes coéquipiers, sans qui rien n’aurait été possible. Je continuerai à m’investir pour le Cap-Vert et son peuple. »
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Fierté maternelle en provenance de São Vicente
Bien qu’elle n’ait pas pu se rendre au stade pour les premiers matchs, Evora a suivi les performances de son fils depuis son domicile à São Vicente. Fidèle supportrice de Vozinha depuis le début de sa carrière, elle a exprimé une fierté immense après sa prestation couronnée par le titre d’« Homme du match » contre l’Espagne, où, à 40 ans et 12 jours, il est devenu le joueur le plus âgé à débuter avec son pays lors d’un premier match de Coupe du monde.
« J’avais dit qu’aucun ballon n’entrerait dans ses filets, et c’est exactement ce qui s’est passé », a déclaré Evora. « C’est un excellent gardien de but. Je suis très fière d’être la mère de Vozinha, et j’espère qu’il continuera à arrêter tous les ballons qui viendront vers lui. »