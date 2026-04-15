AFP
Traduit par
Bonne nouvelle pour Tottenham : un joueur clé a repris l’entraînement au bon moment, juste avant le retour de Roberto De Zerbi face à Brighton
Bentancur reprend l'entraînement avant la rencontre face à Brighton
Selon l'Evening Standard, Bentancur a repris l'entraînement et pourrait être opérationnel pour la rencontre cruciale à domicile contre Brighton, un match décisif dans la course au maintien. L'Uruguayen a accéléré sa rééducation ces dernières semaines et semble désormais prêt à apporter un coup de fouet bien nécessaire aux Spurs, qui entament les six dernières journées de la saison. De Zerbi avait déjà livré un bilan encourageant sur le joueur avant la défaite 1-0 face à Sunderland lors de son premier match à la tête de l'équipe.
- Getty Images Sport
Le point de l'entraîneur sur l'état de forme du milieu de terrain
Avant la défaite de samedi dernier au Stadium of Light, De Zerbi a fait le point sur l’état de forme du milieu de terrain de 28 ans, indiquant qu’il n’était pas encore apte à voyager avec le groupe.
Vendredi, en conférence de presse, il a expliqué : « Bentancur s’entraîne avec nous, mais pas encore à plein régime. Nous avons toutefois un effectif suffisant pour lutter, jouer et prendre des points. »
Après la septième défaite de Tottenham en huit matches de championnat, le milieu de terrain a finalement repris l’entraînement à plein temps mercredi après-midi et devrait être apte pour la prochaine rencontre à domicile contre Brighton.
Vicario est forfait, et la crise à son poste de gardien de but persiste.
Si le milieu de terrain montre des signes d’amélioration, la situation à l’échelon du gardien demeure complexe. Guglielmo Vicario, attendu de retour pour affronter Brighton après une intervention sur une hernie durant la trêve internationale, n’a finalement pas pris part à la dernière séance d’entraînement.
De Zerbi a confirmé : « Vicario n’est pas prêt pour ce match. J’espère qu’il reviendra en début de semaine prochaine, mais je ne sais pas encore. » En son absence, Antonin Kinsky devrait donc conserver sa place dans les cages.
- AFP
Les Spurs, déjà en difficulté, s’apprêtent à affronter un véritable parcours du combattant.
À l’aube de la dernière ligne droite, Tottenham lutte pour son maintien : le club pointe à deux points de la zone de relégation. Privé de Cristian Romero et Mohammed Kudus, l’effectif compte sur ses joueurs de retour pour répondre présent. Une victoire face à Brighton serait un tremplin précieux avant le sprint final d’une saison éprouvante.