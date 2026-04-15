Avant la défaite de samedi dernier au Stadium of Light, De Zerbi a fait le point sur l’état de forme du milieu de terrain de 28 ans, indiquant qu’il n’était pas encore apte à voyager avec le groupe.

Vendredi, en conférence de presse, il a expliqué : « Bentancur s’entraîne avec nous, mais pas encore à plein régime. Nous avons toutefois un effectif suffisant pour lutter, jouer et prendre des points. »

Après la septième défaite de Tottenham en huit matches de championnat, le milieu de terrain a finalement repris l’entraînement à plein temps mercredi après-midi et devrait être apte pour la prochaine rencontre à domicile contre Brighton.