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Moataz Bellah El Hadedy

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Bonne nouvelle pour Thomas Tuchel : Marcus Rashford et Declan Rice sont aptes pour la Coupe du monde, tandis que Bukayo Saka débutera sur le banc

Angleterre
Coupe du monde
M. Rashford
D. Rice
B. Saka
T. Tuchel
Ghana
Angleterre vs Ghana

Bonne nouvelle pour l'Angleterre de Thomas Tuchel : Marcus Rashford et Declan Rice ont repris l'entraînement collectif à Kansas City, à la veille du deuxième match du groupe L face au Ghana. Les deux joueurs, pleinement rétablis après la victoire initiale contre la Croatie, devraient donc être disponibles.

  • Deux joueurs clés sont de retour à l’entraînement à plein temps.

    Soulagement général au sein du camp anglais : Marcus Rashford et Declan Rice ont pris part sans restriction à la séance d’entraînement de samedi. Auteur d’un but en tant que remplaçant lors de la victoire 4-2 contre la Croatie, Rashford soignait un léger problème musculaire, tandis que Rice, remplacé à la 72^e minute de ce match d’ouverture en raison de douleurs lombaires et aux ischio-jambiers, a désormais retrouvé le groupe.

    Selon The Guardian, les deux hommes ont enchaîné les exercices de passes avec aisance pendant que Tuchel poussait son groupe à plein régime. Vice-capitaine et pilier du milieu de terrain, Rice devrait logiquement garder sa place de titulaire. Quant à Rashford, sa condition physique, validée lors de la journée de repos de vendredi, le place en concurrence directe avec Anthony Gordon sur le flanc gauche.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La condition physique de Saka continue de susciter des inquiétudes

    Si les nouvelles concernant Rashford et Rice sont encourageantes, Bukayo Saka est toujours géré avec la plus grande prudence. L’ailier d’Arsenal n’a pas pris part à la séance collective à Kansas City, préférant travailler en salle selon un programme de préparation physique individualisé. Il devrait ainsi commencer sur le banc mardi face au Ghana à Boston.

    Tuchel s’est montré franc au sujet des difficultés rencontrées par son attaquant vedette, révélant que Saka souffre actuellement d’un problème persistant au talon d’Achille. Malgré son poids dans l’attaque des Three Lions, le staff médical hésite à le faire jouer pendant 90 minutes, d’autant plus qu’il n’avait fait qu’une brève apparition lors du match d’ouverture à Dallas en début de semaine.

  • Madueke devrait tirer profit de sa prudence

    Peu probable que Saka soit titularisé, la porte reste ouverte pour que Noni Madueke poursuive sa série de titularisations. L’ailier droit a occupé ce poste face à la Croatie et est le favori pour conserver sa place, alors que l’Angleterre cherche à consolider sa position en tête du groupe L. L’approche prudente de Tuchel concernant Saka suggère qu’il le réserve pour les phases à élimination directe du tournoi.

    Tuchel a confirmé : « Saka souffre d’un problème au tendon d’Achille et n’est pas encore prêt à disputer l’intégralité des 90 minutes. » Une prudence qui acte la priorité donnée à la disponibilité à long terme plutôt qu’à une titularisation précoce, et qui témoigne de la confiance accordée à un effectif dont la profondeur a brillé lors du second acte face aux Croates.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kane vise le record absolu

    Harry Kane entend bien poursuivre sa série face au Ghana et augmenter son total de buts en Coupe du monde, après avoir atteint la barre des 10 réalisations grâce à un doublé contre la Croatie.

    Grâce à ce doublé, l’attaquant du Bayern Munich a égalé le record de Gary Lineker, meilleur buteur anglais de l’histoire de la Coupe du monde, et il a désormais l’occasion de dépasser son aîné pour s’emparer définitivement de ce titre.

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