Bonne nouvelle pour Thomas Tuchel : Marcus Rashford et Declan Rice sont aptes pour la Coupe du monde, tandis que Bukayo Saka débutera sur le banc

Soulagement général au sein du camp anglais : Marcus Rashford et Declan Rice ont pris part sans restriction à la séance d’entraînement de samedi. Auteur d’un but en tant que remplaçant lors de la victoire 4-2 contre la Croatie, Rashford soignait un léger problème musculaire, tandis que Rice, remplacé à la 72^e minute de ce match d’ouverture en raison de douleurs lombaires et aux ischio-jambiers, a désormais retrouvé le groupe.

Selon The Guardian, les deux hommes ont enchaîné les exercices de passes avec aisance pendant que Tuchel poussait son groupe à plein régime. Vice-capitaine et pilier du milieu de terrain, Rice devrait logiquement garder sa place de titulaire. Quant à Rashford, sa condition physique, validée lors de la journée de repos de vendredi, le place en concurrence directe avec Anthony Gordon sur le flanc gauche.