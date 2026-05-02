Storch prend la tête du nouveau groupe de propriétaires, accompagné de son fils Michael et de Tom Costin. Fort de son expérience au sein du Blue Crow Sports Group et de ses passages chez le CD Leganés et le Havre AC, il finalise l’accord juste avant que l’Independent Football Regulator (IFR) ne prenne officiellement les rênes de l’approbation des nouveaux propriétaires dans le football anglais.

Comme le rapporte la BBC, David Kogan, président de l’IFR, a déclaré : « Cet accord est une bonne nouvelle pour le Sheffield Wednesday FC, la communauté et les supporters qui ont enduré une si longue période d’incertitude. L’expérience de Sheffield Wednesday nous rappelle à point nommé pourquoi l’IFR a été créé au départ. »

« À partir de la semaine prochaine, les nouveaux propriétaires, administrateurs et dirigeants des cinq premiers échelons du football anglais seront passés au crible par l’IFR, afin de garantir que seuls des investisseurs compétents et dignes de confiance puissent diriger des clubs. »