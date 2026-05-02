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Bonne nouvelle pour Sheffield Wednesday : le club, qui était menacé par une pénalité de -15 points, voit finalement cette sanction entièrement annulée. Les Owls, déjà relégués, sont ainsi sauvés in extremis par un homme d’affaires américain
L'EFL renonce à la déduction de points après le rachat
Sheffield Wednesday a été dispensé de la pénalité habituelle de 15 points infligée aux clubs sortant d’une procédure de mise sous administration judiciaire. L’EFL a officialisé cette décision samedi, évoquant une « situation extrêmement difficile et complexe pour toutes les parties » consécutive aux récents bouleversements au sein de la direction du club.
Cette annonce intervient après la fin du mandat de Dejphon Chansiri comme propriétaire et la finalisation du rachat mené par le dirigeant américain du secteur aéronautique David Storch, via Arise Capital Partners. Les dirigeants auraient examiné avec rigueur le déroulement du processus de vente sous l’ancienne direction, plusieurs offres viables ayant apparemment été ignorées ou rejetées. En conséquence, le nouveau consortium pourra entamer sa reconstruction sans le fardeau d’une sanction sportive majeure.
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L'autorité de régulation se félicite de la stabilité dont bénéficie le club.
Storch prend la tête du nouveau groupe de propriétaires, accompagné de son fils Michael et de Tom Costin. Fort de son expérience au sein du Blue Crow Sports Group et de ses passages chez le CD Leganés et le Havre AC, il finalise l’accord juste avant que l’Independent Football Regulator (IFR) ne prenne officiellement les rênes de l’approbation des nouveaux propriétaires dans le football anglais.
Comme le rapporte la BBC, David Kogan, président de l’IFR, a déclaré : « Cet accord est une bonne nouvelle pour le Sheffield Wednesday FC, la communauté et les supporters qui ont enduré une si longue période d’incertitude. L’expérience de Sheffield Wednesday nous rappelle à point nommé pourquoi l’IFR a été créé au départ. »
« À partir de la semaine prochaine, les nouveaux propriétaires, administrateurs et dirigeants des cinq premiers échelons du football anglais seront passés au crible par l’IFR, afin de garantir que seuls des investisseurs compétents et dignes de confiance puissent diriger des clubs. »
Une saison catastrophique touche enfin à sa fin
Ce changement d’actionnaire met fin à une saison 2025-2026 mouvementée, au cours de laquelle Wednesday a connu la relégation la plus précoce de l’histoire du football anglais. Des difficultés financières ont entraîné un premier retrait de 12 points en octobre, suivi d’une seconde pénalité de six unités après des retards de paiement envers le personnel, les joueurs et le HMRC. Fin février, la défaite face au rival Sheffield United a mathématiquement scellé le sort du club, alors que treize rencontres restaient à disputer. L’ancien propriétaire Chansiri a ensuite écopé d’une interdiction de trois ans de toute fonction dirigeante au sein de l’EFL.
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Le processus de reconstruction du club débute.
Sheffield Wednesday a conclu sa saison par une victoire 2-1 sur West Bromwich Albion, grâce à des réalisations de Nathaniel Chalobah et Liam Palmer. Si ce succès n’a pas modifié son destin sportif, le club a tout de même évité de devenir la première équipe de l’histoire du football anglais à terminer avec un total de points négatif.
Le consortium mené par Storch doit désormais s’atteler à rétablir la stabilité et la compétitivité du club après l’une des périodes les plus tumultueuses de son histoire. Sheffield Wednesday restera soumis à certaines restrictions financières au cours des deux prochaines saisons, conformément aux conditions de conformité imposées par l’EFL. Le club sera toutefois autorisé à recruter des joueurs afin de se préparer à évoluer en EFL League One.