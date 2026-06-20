AFP
Traduit par
Bonne nouvelle pour Raphinha : les examens médicaux effectués après sa blessure lors de la victoire contre Haïti n’ont révélé aucune lésion grave
Bonne nouvelle : les examens médicaux ont livré des résultats encourageants.
Raphinha a passé des examens médicaux samedi matin pour évaluer une lésion à la cuisse droite, survenue vendredi lors de la large victoire du Brésil face à Haïti. L’attaquant a quitté le terrain en première mi-temps, victime d’une vive douleur au muscle postérieur de la cuisse, semant l’inquiétude dans le groupe.
Si la Confédération brésilienne de football (CBF) n’a pas encore diffusé de communiqué médical officiel, les premiers éléments sont encourageants. Selon *Gazeta Esportiva*, le joueur du FC Barcelone devrait éviter une mise à l’écart du groupe, une nouvelle rassurante pour Carlo Ancelotti et les supporters alors que la compétition entre dans sa phase décisive.
- Getty Images Sport
Gérer un problème récurrent lié au sport
Cette crainte est d’autant plus vive que l’international a connu plusieurs pépins physiques ces derniers mois. Lors de la trêve internationale de mars, l’ailier de 29 ans avait d’ailleurs dû déclarer forfait en raison de douleurs similaires à la cuisse, après une saison déjà perturbée par quatre lésions distinctes au même endroit.
Malgré ces antécédents musculaires, des signes encourageants ont été observés immédiatement après son remplacement face à Haïti : l’attaquant a quitté le terrain en marchant normalement et a commencé à recevoir les premiers soins du staff médical sur le banc, ce qui nourrit l’espoir d’un rétablissement rapide.
Règlement du tournoi et contraintes relatives à la composition des équipes
La condition physique de l’attaquant revêt une importance capitale en raison des règles strictes de la FIFA applicables au tournoi. Si Raphinha venait à être écarté pour le reste de la Coupe du monde, le Brésil ne pourrait pas faire appel à un remplaçant en dehors de sa liste initiale de 26 joueurs, la date limite pour les modifications d’effectif ayant expiré 24 heures avant son premier match contre le Maroc.
Une fois la phase de groupes lancée, aucune sélection ne peut plus modifier sa liste, sauf pour les gardiens. Cette règle met donc une pression considérable sur le staff médical de la Seleção, qui doit veiller à ce que l’attaquant soit rétabli à temps pour les éventuelles rencontres à élimination directe.
- AFP
Neymar fait son retour pour affronter l'Écosse.
La sélection brésilienne a effectué samedi matin une séance de récupération interne, répartie entre les installations de son hôtel et la salle de sport du centre d’entraînement de Columbia Park. À l’issue de cette séance matinale, les joueurs ont bénéficié d’un temps de repos et d’un après-midi libre pour se remettre de leurs récents efforts sur le terrain.
Le groupe se concentre désormais sur son dernier match de groupe face à l’Écosse, qui devrait marquer le retour de Neymar, absent des deux premières rencontres en raison d’une blessure. Après la victoire 3-0 contre Haïti, Ancelotti a confirmé la progression de l’attaquant : « Neymar s’entraînera demain individuellement et lundi avec le reste de l’équipe. Il sera disponible pour le match contre l’Écosse. »