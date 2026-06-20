Raphinha a passé des examens médicaux samedi matin pour évaluer une lésion à la cuisse droite, survenue vendredi lors de la large victoire du Brésil face à Haïti. L’attaquant a quitté le terrain en première mi-temps, victime d’une vive douleur au muscle postérieur de la cuisse, semant l’inquiétude dans le groupe.

Si la Confédération brésilienne de football (CBF) n’a pas encore diffusé de communiqué médical officiel, les premiers éléments sont encourageants. Selon *Gazeta Esportiva*, le joueur du FC Barcelone devrait éviter une mise à l’écart du groupe, une nouvelle rassurante pour Carlo Ancelotti et les supporters alors que la compétition entre dans sa phase décisive.