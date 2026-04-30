Bonne nouvelle pour Manchester United : Matheus Cunha pourrait être opérationnel pour le choc contre Liverpool

Les Red Devils ont retrouvé Cunha à l’entraînement jeudi à Carrington. L’ancien joueur des Wolves, absent ces derniers temps en raison d’une douleur au fléchisseur de la hanche, avait manqué la victoire 2-1 contre Brentford lundi soir. Son retour sur la pelouse suggère qu’il sera prêt pour le week-end.

L’équipe de Michael Carrick se prépare pour l’un des rendez-vous les plus importants du calendrier, et pouvoir compter sur son influent numéro 10 serait un atout majeur. Le Brésilien, en grande forme depuis le début de l’année, pourrait ainsi jouer un rôle clé alors que United cherche à consolider sa place dans le top 5 de la Premier League et à se qualifier pour la Ligue des champions.