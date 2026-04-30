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Bonne nouvelle pour Manchester United : Matheus Cunha pourrait être opérationnel pour le choc contre Liverpool
Cunha est de retour à Carrington.
Les Red Devils ont retrouvé Cunha à l’entraînement jeudi à Carrington. L’ancien joueur des Wolves, absent ces derniers temps en raison d’une douleur au fléchisseur de la hanche, avait manqué la victoire 2-1 contre Brentford lundi soir. Son retour sur la pelouse suggère qu’il sera prêt pour le week-end.
L’équipe de Michael Carrick se prépare pour l’un des rendez-vous les plus importants du calendrier, et pouvoir compter sur son influent numéro 10 serait un atout majeur. Le Brésilien, en grande forme depuis le début de l’année, pourrait ainsi jouer un rôle clé alors que United cherche à consolider sa place dans le top 5 de la Premier League et à se qualifier pour la Ligue des champions.
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En quête d'une place en Ligue des champions
Grâce à une victoire étriquée face à Brentford, concrétisée par les buts décisifs de Casemiro et Benjamin Sesko, le club doit désormais récolter seulement deux points en quatre journées de championnat restantes pour valider son billet pour la coupe d’Europe.
Cunha a joué un rôle central dans cette remontée, notamment en inscrivant le but de la victoire lors du récent triomphe contre Chelsea à Stamford Bridge. Ce but était son huitième de la saison en Premier League, et l’attaquant a contribué à quatre buts lors de ses six dernières apparitions en championnat, soulignant son importance dans le dispositif tactique de Carrick.
Le défi de Liverpool
Le match de dimanche contre le Liverpool d’Arne Slot offre à Manchester United l’occasion de réaliser un exploit rare. Après avoir remporté le match aller à Anfield en octobre dernier, les Red Devils visent à réaliser leur premier doublé en championnat face aux Merseysiders depuis 2016. Les enjeux ne pourraient être plus importants pour les deux équipes alors que la saison touche à sa fin.
Carrick avait auparavant minimisé la gravité de la blessure de Cunha, et ses estimations semblent avoir été justes. L’attaquant, qui a assisté au match contre Brentford depuis les tribunes, a repris l’entraînement collectif jeudi et devrait logiquement être inclus dans le groupe pour défier le plus vieux rival de United.
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Carrick devrait faire le point
L’entraîneur de Manchester United doit s’adresser à la presse vendredi après-midi ; la condition physique de plusieurs cadres sera au centre des débats. Carrick doit préciser si Cunha est prêt à démarrer le match ou s’il sera utilisé comme super-remplaçant contre Liverpool.
Kobbie Mainoo ayant officialisé cette semaine sa prolongation de contrat jusqu’en 2031, un vent d’optimisme souffle à nouveau sur la moitié rouge de Manchester. Le retour en forme de Cunha pour le choc contre Liverpool renforce la conviction que Manchester United peut terminer la saison en beauté.