Barcola a interrompu les discussions sur une éventuelle prolongation de son contrat avec le Paris Saint-Germain, semant le doute sur son avenir au club. D’après L’Équipe, l’ailier de 23 ans a choisi de ne pas signer un nouveau bail, malgré deux années encore à courir. Le PSG se trouve donc confronté à un dilemme : le céder cet été pour récupérer une indemnité de transfert ou conserver le joueur et voir sa valeur marchande diminuer progressivement.

Liverpool et Arsenal surveillent la situation de près, à la recherche de solutions pour renforcer leurs options offensives avant le début de la nouvelle saison.



