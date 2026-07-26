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Bonne nouvelle pour Liverpool et Arsenal : Bradley Barcola refuse de prolonger son contrat avec le PSG, mais le club parisien réclame 120 millions d’euros pour son international français
L'avenir de Barcola est incertain après l'échec des négociations contractuelles.
Barcola a interrompu les discussions sur une éventuelle prolongation de son contrat avec le Paris Saint-Germain, semant le doute sur son avenir au club. D’après L’Équipe, l’ailier de 23 ans a choisi de ne pas signer un nouveau bail, malgré deux années encore à courir. Le PSG se trouve donc confronté à un dilemme : le céder cet été pour récupérer une indemnité de transfert ou conserver le joueur et voir sa valeur marchande diminuer progressivement.
Liverpool et Arsenal surveillent la situation de près, à la recherche de solutions pour renforcer leurs options offensives avant le début de la nouvelle saison.
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Liverpool et Arsenal restent sur le qui-vive
Selon le Daily Mail, Liverpool serait en pole position pour recruter Barcola. Les Reds voient dans l’ailier français une cible prioritaire, alors que l’équipe d’Andoni Iraola cherche toujours un successeur à Mohamed Salah.
Les Gunners restent également dans la course, Mikel Arteta visant à injecter plus de vitesse et de profondeur à son effectif. Toutefois, le PSG devrait fixer le prix du joueur à environ 120 millions d’euros, ce qui transformerait toute opération en un investissement financier majeur.
Les rivaux européens surveillent également de près Barcola.
Liverpool et Arsenal ne sont pas les seuls clubs à surveiller de près la situation de Barcola. Le Bayern Munich et Chelsea sont également cités parmi les prétendants de l’international français, même si le joueur aurait déjà rejeté un transfert à Stamford Bridge.
Cette incertitude s’inscrit alors que le PSG se prépare déjà à l’éventualité de perdre son ailier, et que les champions d’Europe en titre accentueraient leur intérêt pour Yan Diomandé (RB Leipzig) afin d’anticiper un éventuel successeur.
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Le PSG doit prendre une décision cruciale avant la clôture du mercato.
Le PSG doit désormais choisir : maintenir sa demande de 120 millions d’euros ou ouvrir des négociations, si Barcola persiste à refuser de prolonger son contrat. La situation contractuelle de l’attaquant devrait rester l’un des principaux sujets de ce mercato. Liverpool et Arsenal continuent de surveiller l’évolution du dossier, mais tout transfert dépendra de la volonté du club parisien d’assouplir ses exigences concernant l’international français.
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