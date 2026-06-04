Bonne nouvelle pour les Lionesses : l’attaquante star James est déclarée apte à jouer avant le choc de vendredi. Après une légère alerte ce week-end, l’entraîneuse Wiegman a confirmé que l’avant-centre de Chelsea s’était rapidement remise et avait réintégré le groupe à l’entraînement.

Faisant le point sur James et Ella Toone, autre joueuse de retour, Wiegman a déclaré aux journalistes : « [James] va bien. Elle a eu besoin d’un peu de repos après ce moment du week-end [lors du World Sevens], mais elle a pu reprendre l’entraînement très rapidement. C’est positif. Ella Toone, elle aussi, s’est entraînée très dur pour revenir. Nous possédons un groupe de milieux de terrain de grande qualité, et elle apporte une dimension différente. C’est une option précieuse pour l’équipe. Elle est prête à jouer, et nous verrons ce que l’avenir nous réserve. »