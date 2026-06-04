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Bonne nouvelle pour les Lionesses : la sélectionneuse Sarina Wiegman confirme que Lauren James est apte. L’Angleterre vise une victoire impérative dans le choc au sommet contre l’Espagne
Lauren James est déclarée apte pour le voyage à Majorque.
Bonne nouvelle pour les Lionesses : l’attaquante star James est déclarée apte à jouer avant le choc de vendredi. Après une légère alerte ce week-end, l’entraîneuse Wiegman a confirmé que l’avant-centre de Chelsea s’était rapidement remise et avait réintégré le groupe à l’entraînement.
Faisant le point sur James et Ella Toone, autre joueuse de retour, Wiegman a déclaré aux journalistes : « [James] va bien. Elle a eu besoin d’un peu de repos après ce moment du week-end [lors du World Sevens], mais elle a pu reprendre l’entraînement très rapidement. C’est positif. Ella Toone, elle aussi, s’est entraînée très dur pour revenir. Nous possédons un groupe de milieux de terrain de grande qualité, et elle apporte une dimension différente. C’est une option précieuse pour l’équipe. Elle est prête à jouer, et nous verrons ce que l’avenir nous réserve. »
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Wiegman exige la victoire pour valider la qualification
Un match nul suffirait pourtant à valider leur billet pour la Coupe du monde 2027, mais Sarina Wiegman le martèle : l’Angleterre vise une victoire pleine. En tête du groupe A3 avec un parcours sans faute et trois points d’avance sur l’Espagne, les Lionesses veulent conclure dès demain pour préparer sereinement la suite.
La technicienne néerlandaise a ainsi réaffirmé : « Nous abordons ce match avec l’intention de le gagner. Nous irons sur le terrain demain pour l’emporter. Nous sommes en bonne position et nous voulons simplement nous qualifier le plus vite possible. Nous voulons terminer en tête du groupe. C’est un groupe difficile, c’est un match difficile. C’est pareil pour l’Espagne, c’est un match difficile pour elles aussi. Et ça aide [de se qualifier tôt] parce qu’on a alors le temps de se préparer. Nous savons quelles sont les conséquences, donc quoi qu’il arrive, nous avons une autre chance, mais nous allons sur le terrain pour jouer et gagner. »
Une rivalité renouvelée avec les champions du monde
Le contexte historique entre les deux équipes ajoute une tension supplémentaire à cette rencontre, l’Espagne ayant battu l’Angleterre en finale de la Coupe du monde 2023. Cependant, les Lionesses ont récemment repris l’avantage, remportant trois des quatre dernières confrontations, dont une victoire 1-0 à Wembley en avril dernier.
À la veille de cette bataille tactique, Wiegman a ajouté : « Nous nous connaissons très bien, nous savons donc quel type de joueuses compte l’Espagne. Mais elles ont plus de onze joueuses de très haut niveau et disposent de différentes options à différents postes. Nous essayons simplement de nous préparer à tout ce qui nous attend demain. Les matchs difficiles font toujours ressortir le meilleur de nous-mêmes. À chaque sortie, nous devons relever des défis. Nous visons toujours notre meilleur niveau. Nous voulons faire mieux que lors de notre dernière confrontation avec l’Espagne, et nous cherchons à progresser à chaque match en corrigeant nos points faibles. Cela ne diffère pas des autres rencontres que nous disputons. »
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Les Lionesses poursuivent leur parcours sans Williamson.
Malgré l’absence de la capitaine Leah Williamson, Sarina Wiegman estime que son équipe peut tenir tête à la sélection de Sonia Bermúdez. Un résultat nul ou une victoire à Majorque qualifierait l’Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil, plus d’un an avant la phase finale, et transformerait le dernier match de qualification contre l’Ukraine, prévu le 9 juin au Hill Dickinson Stadium d’Everton, en une simple formalité.
Interrogée sur la blessure de sa capitaine, la sélectionneuse a reconnu : « Bien sûr, c’est décevant pour Leah, d’abord pour elle, mais aussi pour nous. En même temps, nous avons rapidement tourné la page car nous devons jouer avec l’équipe dont nous disposons et je pense que nous avons une très bonne équipe. Nous avons déjà fait cela auparavant, avec un groupe sans Leah, donc je suis sereine. »