Messi approche de sa pleine forme alors que l'Argentine finalise ses préparatifs avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026. Le légendaire attaquant avait manqué la récente victoire de l'Albiceleste face au Honduras, le 6 juin, en raison d'une légère blessure musculaire.

Toutefois, le sélectionneur Scaloni a rapidement dissipé les inquiétudes en confirmant que son capitaine serait bien aligné lors du prochain match amical contre l’Islande. Cette décision témoigne d’une avancée significative dans le processus de récupération de l’attaquant, alors que les champions en titre entament la dernière ligne droite avant de défendre leur couronne.