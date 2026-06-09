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Bonne nouvelle pour les fans de Lionel Messi : l’état de forme de la star argentine est rassurant. Le sélectionneur national fait le point sur la « GOAT » alors que le compte à rebours pour la Coupe du monde 2026 se poursuit
Messi s’apprête à faire son retour en Islande
Messi approche de sa pleine forme alors que l'Argentine finalise ses préparatifs avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026. Le légendaire attaquant avait manqué la récente victoire de l'Albiceleste face au Honduras, le 6 juin, en raison d'une légère blessure musculaire.
Toutefois, le sélectionneur Scaloni a rapidement dissipé les inquiétudes en confirmant que son capitaine serait bien aligné lors du prochain match amical contre l’Islande. Cette décision témoigne d’une avancée significative dans le processus de récupération de l’attaquant, alors que les champions en titre entament la dernière ligne droite avant de défendre leur couronne.
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Gérer le temps de jeu du GOAT
Si Messi devrait bien retrouver le terrain, Scaloni reste prudent afin d'éviter de surcharger son emblématique numéro 10 à la veille du coup d'envoi de la compétition.
Le staff technique veut éviter tout nouveau pépin pour le huit fois Ballon d’Or et a élaboré un protocole précis en vue de l’affrontement contre l’Islande.
« Il jouera contre l’Islande », aconfirmé Scaloni en conférence de presse. « Je dois encore déterminer le nombre de minutes. Je vais en parler avec lui à l’entraînement afin de fixer son temps de jeu et d’éviter tout risque, mais, en principe, il sera bien sur la pelouse. »
L’influence intangible de Messi
Au-delà de son talent évident balle au pied, Scaloni a souligné que la présence de Messi était essentielle au moral et à l’état psychologique général de l’équipe. Qu’il soit sur le terrain en tant que titulaire ou qu’il dirige ses coéquipiers depuis les vestiaires, le joueur de 36 ans reste le pilier incontesté de l’équipe nationale argentine.
Interrogé sur son importance pour le groupe, Scaloni a répondu : « Elle est extrême, comme toujours. Pas seulement dans le vestiaire, mais aussi sur le terrain : tout ce qu’il transmet à ses partenaires, l’atmosphère qu’il crée autour de lui, c’est incroyable. » Une aura décisive alors que l’Argentine s’apprête à aborder une phase de groupes délicate.
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Tous les regards sont désormais tournés vers le match d’ouverture face à l’Algérie.
Les doutes sur la condition physique de leur capitaine étant levés, l’Argentine peut désormais se consacrer pleinement à son entrée en lice dans la phase de groupes. L’Albiceleste entame sa campagne le 17 juin face à une sélection algérienne imprévisible, pour son premier match officiel depuis son arrivée au tournoi.
Champions en titre et parmi les favoris, les Argentins comptent sur un Messi à son meilleur niveau pour nourrir leurs ambitions. Après le dernier test contre l’Islande, tous les regards seront rivés sur la feuille de match pour savoir si la star sera bien titulaire dès le coup d’envoi.