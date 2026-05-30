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Bonne nouvelle pour les fans de la Seleção : Neymar sera bien au départ de la Coupe du monde, malgré ses soucis physiques. Son entraîneur Carlo Ancelotti a en effet confirmé le calendrier de son retour
Ancelotti maintient sa confiance en son joueur phare.
Carlo Ancelotti a confirmé que Neymar portera le brassard de capitaine du Brésil lors de la Coupe du monde 2026, malgré la blessure au mollet qui a perturbé sa préparation. Depuis le centre d’entraînement de Teresópolis, l’entraîneur italien a affirmé que la star de Santos progressait bien et qu’il ne serait pas écarté de la liste des 26 joueurs convoqués.
Avant la rencontre amicale face au Panama, il a déclaré aux journalistes : « Pour être clair, Neymar sera avec nous. Nous pensons qu’il sera rétabli pour le premier match [contre le Maroc] et, sinon, pour le deuxième [contre Haïti]. »
L’entraîneur a par ailleurs réaffirmé sa décision finale : « Il ne fait aucun doute que ces 26 joueurs disputeront la Coupe du monde. »
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L’étendue de la blessure a été dévoilée.
Le feuilleton autour du numéro 10 a commencé lorsqu’il est arrivé au camp d’entraînement en hélicoptère, avant que des examens médicaux ne révèlent une blessure musculaire de grade II au mollet droit. Alors que son club, Santos, avait initialement qualifié ce problème d’« œdème », le staff de l’équipe nationale a découvert une lésion plus sérieuse.
Malgré ce diagnostic, Ancelotti a défendu la décision de l’inclure dans l’effectif du tournoi. « Le joueur a été convoqué parce qu’il fallait le convoquer. Nous pensons que Neymar va se rétablir dès que possible. Il travaille bien ; il est de bonne humeur », a-t-il déclaré.
Le sélectionneur a également souligné que la CBF avait surveillé l’évolution de la blessure dès sa survenue et pris les commandes de sa rééducation.
Un rôle clairement défini pour le numéro 10
Au-delà de la récupération physique, Ancelotti a multiplié les entretiens individuels avec Neymar pour préciser les attentes tactiques à l’approche du tournoi nord-américain. Si la presse brésilienne s’interroge encore sur la préparation du joueur, l’ex-mentor du Real Madrid assure que l’attaquant est mentalement prêt à relever le défi.
« Neymar a très bien compris le rôle qu’il doit jouer dans cette Coupe du monde. Il se débrouille très bien chaque jour. Il travaille très dur pour se remettre sur pied le plus vite possible », a déclaré Ancelotti. « Il évolue dans un bon environnement, mais l’important pour lui est de bien comprendre son rôle, et je pense qu’il l’a très bien compris. »
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Calendrier du match d'ouverture
Neymar ne devrait pas prendre part aux matchs amicaux de préparation contre le Panama et l’Égypte, puisqu’il poursuit son programme de rééducation à huis clos. L’objectif est que l’attaquant soit prêt pour le match d’ouverture décisif dans le New Jersey, où le Brésil doit affronter le Maroc le 13 juin.
Si ce premier rendez-vous s’avère trop prématuré pour la star, l’encadrement technique reste confiant : il pourrait mener l’attaque dès la deuxième sortie des siens. En attendant, priorité absolue à la résorption de l’œdème, sans nouvelle complication, afin d’offrir au meilleur buteur de l’histoire de la Seleção une nouvelle chance de soulever le trophée suprême.