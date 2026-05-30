Carlo Ancelotti a confirmé que Neymar portera le brassard de capitaine du Brésil lors de la Coupe du monde 2026, malgré la blessure au mollet qui a perturbé sa préparation. Depuis le centre d’entraînement de Teresópolis, l’entraîneur italien a affirmé que la star de Santos progressait bien et qu’il ne serait pas écarté de la liste des 26 joueurs convoqués.

Avant la rencontre amicale face au Panama, il a déclaré aux journalistes : « Pour être clair, Neymar sera avec nous. Nous pensons qu’il sera rétabli pour le premier match [contre le Maroc] et, sinon, pour le deuxième [contre Haïti]. »

L’entraîneur a par ailleurs réaffirmé sa décision finale : « Il ne fait aucun doute que ces 26 joueurs disputeront la Coupe du monde. »