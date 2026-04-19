Selon les informations disponibles, deux clubs, le FC Valence et le Betis Séville, s’intéresseraient de près à Chuki et souhaiteraient s’attacher ses services dès l’été prochain.

L’attaquant est encore sous contrat avec le club de deuxième division espagnole de Valladolid jusqu’à la fin de la saison en cours. Ce dernier chercherait à prolonger son bail, mais aucun accord n’a encore été trouvé à ce jour.

Selon l’AS, une prolongation semble peu probable, le joueur recherchant un nouveau défi. Il pourrait donc changer d’air librement lors du mercato estival.