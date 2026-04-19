Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, l’attaquant de 21 ans envisagerait de poursuivre sa carrière à l’étranger plutôt qu’en Espagne.
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Selon les informations disponibles, deux clubs, le FC Valence et le Betis Séville, s’intéresseraient de près à Chuki et souhaiteraient s’attacher ses services dès l’été prochain.
L’attaquant est encore sous contrat avec le club de deuxième division espagnole de Valladolid jusqu’à la fin de la saison en cours. Ce dernier chercherait à prolonger son bail, mais aucun accord n’a encore été trouvé à ce jour.
Selon l’AS, une prolongation semble peu probable, le joueur recherchant un nouveau défi. Il pourrait donc changer d’air librement lors du mercato estival.
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Selon nos informations, plusieurs grands clubs de Serie A s’intéresseraient de près à Chuki.
Néanmoins, plusieurs clubs étrangers surveillent également le joueur. La Juventus Turin et le Como 1907, de Serie A, ainsi que le RB Leipzig, de Bundesliga, auraient déjà ciblé le jeune attaquant de 21 ans et envisageraient de le recruter.
Avec 15 participations à des buts (sept réalisations et huit passes décisives), Chuki brille et constitue l’un des rares points positifs d’une équipe de Valladolid globalement en difficulté. Relégué de première division l’an dernier, le club castillan est à nouveau embourbé dans la lutte pour éviter la descente. Seuls cinq points le séparent actuellement des places de relégation directe.