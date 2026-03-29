Bonne nouvelle pour le FC Bayern : une star annonce qu'elle est de nouveau en forme avant les matchs de Ligue des champions contre le Real Madrid

Mais Neuer serait donc de nouveau disponible pour le dernier test en conditions réelles, le 4 avril en Bundesliga contre le SC Fribourg. Trois jours plus tard, le Santiago Bernabéu accueillera la première confrontation avec le club le plus titré de la Ligue des champions. Le match retour est prévu une semaine plus tard à Munich.

Il y a trois semaines, lors de la victoire 4-1 contre le Borussia Mönchengladbach, Neuer s'était déchiré un muscle du mollet gauche. Début février, il avait déjà subi la même blessure lors du match de championnat contre le Werder Brême et avait dû faire une pause de plusieurs semaines. Pendant cette période, il avait été remplacé par Jonas Urbig et, lors du match contre le Bayer Leverkusen, par Sven Ulreich.