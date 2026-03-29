Manuel Neuer aurait fait son retour au FC Bayern Munich après sa blessure au mollet. C'est ce que rapporte le journal Bild. Selon cette source, le joueur de 40 ans serait à nouveau disponible pour le club le plus titré d'Allemagne dès à présent, et pourrait donc être aligné lors des deux matches très attendus de Ligue des champions contre le Real Madrid.
Traduit par
Bonne nouvelle pour le FC Bayern : une star annonce qu'elle est de nouveau en forme avant les matchs de Ligue des champions contre le Real Madrid
Mais Neuer serait donc de nouveau disponible pour le dernier test en conditions réelles, le 4 avril en Bundesliga contre le SC Fribourg. Trois jours plus tard, le Santiago Bernabéu accueillera la première confrontation avec le club le plus titré de la Ligue des champions. Le match retour est prévu une semaine plus tard à Munich.
Il y a trois semaines, lors de la victoire 4-1 contre le Borussia Mönchengladbach, Neuer s'était déchiré un muscle du mollet gauche. Début février, il avait déjà subi la même blessure lors du match de championnat contre le Werder Brême et avait dû faire une pause de plusieurs semaines. Pendant cette période, il avait été remplacé par Jonas Urbig et, lors du match contre le Bayer Leverkusen, par Sven Ulreich.
- Getty Images Sport
L'avenir de Neuer reste incertain au-delà de cette saison
Selon cet article, Urbig pourrait toutefois être de nouveau titularisé dans les cages lors du match de Bundesliga contre le FC St. Pauli, car, dans le cadre de la gestion de la charge de travail, Neuer pourrait alors bénéficier d'une pause entre les deux rencontres contre le Real.
On ne sait toujours pas si Manuel Neuer sera dans les buts du FC Bayern la saison prochaine. Le contrat du gardien expire à la fin de la saison, et il n'a pas encore décidé s'il allait le prolonger ou mettre un terme à sa carrière. Des discussions avec la direction du club munichois sont prévues mi-avril. Dernièrement, en février 2025, Neuer avait prolongé son contrat jusqu'en juin 2026.
La saison 2025-2026 de Manuel Neuer :
Jeux 29 minutes jouées 2520 Buts encaissés 27 Matchs sans encaisser de but 10