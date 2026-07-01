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Bonne nouvelle pour le Brésil : Raphinha a repris l’entraînement à la veille du huitième de finale de la Coupe du monde face à la Norvège
Des progrès significatifs sont constatés dans le New Jersey.
Les préparatifs du Brésil en vue des huitièmes de finale de la Coupe du monde ont été renforcés par le retour à l’entraînement de Raphinha. L’attaquant du FC Barcelone a effectué ce mardi sa première séance individuelle sur le terrain dans le New Jersey, marquant ainsi une étape cruciale dans son rétablissement après une blessure à la cuisse droite qui l’avait tenu à l’écart pendant la phase de poules.
Le joueur de 29 ans a travaillé en étroite collaboration avec le staff médical de la Seleção pour surmonter ce problème musculaire. Alors que ses coéquipiers ont bénéficié d’une journée de repos jusqu’à mercredi après-midi, Raphinha est resté au centre d’entraînement pour poursuivre un programme de rééducation intensif, témoignant de sa détermination à retrouver sa pleine forme pour la phase décisive du tournoi.
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La prudence reste de mise pour Ancelotti
Malgré les images encourageantes montrant l’ailier de retour sur le terrain, le staff technique brésilien prône la patience. Lucas Paquetá étant lui aussi actuellement soigné pour un problème à la cuisse contracté face au Japon, le groupe veut éviter à tout prix une rechute de Raphinha en le précipitant trop tôt en compétition.
Selon ESPN, ses progrès sont encourageants, mais sa participation au prochain match contre la Norvège reste incertaine. L’équipe médicale analyse quotidiennement ses données et Ancelotti devrait trancher au dernier moment : aligner l’ancien joueur de Leeds United pour ce rendez-vous ou le préserver en vue d’un éventuel quart de finale, si le Brésil se qualifie.
Un combat permanent contre le manque de condition physique
Ce nouveau contretemps est particulièrement frustrant pour Raphinha, déjà touché à plusieurs reprises à la cuisse droite au cours de la saison 2025-2026. Il s’agit de sa cinquième blessure musculaire dans cette zone, qui l’a déjà contraint à manquer des matchs avec le FC Barcelone et la Seleção.
La blessure est survenue en première mi-temps lors de la victoire 3-0 du Brésil face à Haïti à Philadelphie. L’ailier était visiblement bouleversé en quittant le terrain, craignant que son rêve de Coupe du monde ne soit anéanti. Cependant, le diagnostic d’une élongation musculaire plutôt que d’une déchirure complète laisse entrevoir la possibilité d’un retour, à condition que son corps réagisse bien à l’intensification de l’entraînement prévue cette semaine.
- AFP
Confiance interne dans la profondeur de l'effectif
Selon ESPN, le camp brésilien affiche un optimisme serein : il dispose, selon lui, de suffisamment de profondeur d’effectif pour franchir le cap des huitièmes de finale sans exposer inutilement son ailier star. En l’absence de Raphinha, le jeune talent Rayan a intégré le onze de départ, apportant une dynamique différente sur le flanc dans le dispositif tactique d’Ancelotti. La priorité reste de disposer du joueur du FC Barcelone à 100 % pour les phases suivantes, plutôt que de forcer un retour qui pourrait entraîner une absence de longue durée.