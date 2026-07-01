Les préparatifs du Brésil en vue des huitièmes de finale de la Coupe du monde ont été renforcés par le retour à l’entraînement de Raphinha. L’attaquant du FC Barcelone a effectué ce mardi sa première séance individuelle sur le terrain dans le New Jersey, marquant ainsi une étape cruciale dans son rétablissement après une blessure à la cuisse droite qui l’avait tenu à l’écart pendant la phase de poules.

Le joueur de 29 ans a travaillé en étroite collaboration avec le staff médical de la Seleção pour surmonter ce problème musculaire. Alors que ses coéquipiers ont bénéficié d’une journée de repos jusqu’à mercredi après-midi, Raphinha est resté au centre d’entraînement pour poursuivre un programme de rééducation intensif, témoignant de sa détermination à retrouver sa pleine forme pour la phase décisive du tournoi.