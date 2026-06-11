Yamal et Williams ont repris l’entraînement à plein temps avec l’Espagne jeudi, au camp de base de l’équipe à Chattanooga (Tennessee). Un soulagement pour le sélectionneur Luis de la Fuente, inquiet pour la condition physique de ses deux ailiers les plus explosifs à quelques jours du début du tournoi.

Les trois hommes avaient déclaré forfait pour le dernier match amical face au Pérou, lundi, en raison de pépins physiques. Pendant que le groupe se déplaçait pour cette rencontre, le trio est resté au centre d’entraînement afin de suivre des protocoles de rééducation intensifs et d’arriver prêt pour la compétition.