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Bonne nouvelle pour la Roja : Lamine Yamal et Nico Williams ont retrouvé l’intégralité des séances d’entraînement, un atout majeur juste avant le match d’ouverture de la Coupe du monde face au Cap-Vert
Les ailiers emblématiques de l'Espagne sont de retour sur les terrains.
Yamal et Williams ont repris l’entraînement à plein temps avec l’Espagne jeudi, au camp de base de l’équipe à Chattanooga (Tennessee). Un soulagement pour le sélectionneur Luis de la Fuente, inquiet pour la condition physique de ses deux ailiers les plus explosifs à quelques jours du début du tournoi.
Les trois hommes avaient déclaré forfait pour le dernier match amical face au Pérou, lundi, en raison de pépins physiques. Pendant que le groupe se déplaçait pour cette rencontre, le trio est resté au centre d’entraînement afin de suivre des protocoles de rééducation intensifs et d’arriver prêt pour la compétition.
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Yamal surmonte ses problèmes aux ischio-jambiers
Inquiétudes persistantes autour de la star du FC Barcelone, Yamal, qui n’a plus disputé de match officiel depuis le 22 avril en raison d’une blessure au tendon d’Achille gauche. Âgé de 18 ans, il est considéré comme un maillon essentiel du dispositif offensif de l’Espagne, et son absence prolongée avait suscité des craintes quant à une possible non-participation à la phase de groupes.
Cependant, le sélectionneur espagnol a déclaré la semaine dernière s’attendre à ce que l’ailier soit « prêt à jouer » pour le premier match de la Roja dans la compétition, même si sa participation se limiterait probablement à « quelques minutes ». Une simple apparition suffirait pourtant à rassurer les supporters ibériques, impatients de lancer la dynamique dès le coup d’envoi du tournoi.
La dynamique collective est positive
Le retour du duo vedette a suscité un vif enthousiasme au sein du groupe, alors que les champions d’Europe peaufinaient leurs préparatifs. Pour célébrer le rétablissement de Yamal et Williams, leurs coéquipiers les ont invités à effectuer un tour d’honneur en ouverture de la séance d’entraînement de jeudi. L’ambiance festive s’est poursuivie lorsque le gardien Unai Simon a rejoint les deux joueurs pour fêter son anniversaire.
Avec le retour de Yamal et Williams, la sélection espagnole peut désormais peaufiner les subtilités tactiques de sa campagne dans le groupe H. Un mélange de jeunesse et d’expérience qui place la Roja parmi les favoris et renforce encore ses prétentions à briller.
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En route vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde
L'Espagne entame sa quête d'un deuxième titre mondial le 15 juin à Atlanta face au Cap-Vert. Favorite, la Roja pourrait toutefois voir les éclats de jeunesse de Williams et Yamal déstabiliser la défense cap-verdienne.
La phase de groupes s’annonce toutefois exigeante : après le Cap-Vert, la Roja défiera l’Arabie saoudite le 21 juin à Atlanta, puis l’Uruguay le 26 juin à Guadalajara (Mexique). Luis de la Fuente espère que Yamal et Williams profiteront de cette entrée en matière pour trouver leur rythme.