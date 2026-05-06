Bonne nouvelle pour la Bundesliga : l’élimination de l’Atlético Madrid pourrait-elle libérer une place supplémentaire en Ligue des champions ?

L’Allemagne, actuellement distancée de 0,567 point par l’Espagne au classement UEFA sur cinq ans, pourrait voir ses cinq premiers clubs de Bundesliga, et non plus seulement les quatre premiers, se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Les points attribués pour les victoires, les matchs nuls et les qualifications sont divisés par le nombre total de clubs de chaque fédération présents dans les trois compétitions européennes : l’Allemagne en aligne sept, l’Espagne huit.

Concrètement, chaque point rapporte donc davantage à la Bundesliga qu’à la Liga : l’Allemagne progresse de 0,142 point au classement pour tout point gagné, tandis que l’Espagne n’en gagne que 0,125.

En règle générale, une victoire en compétition continentale rapporte deux points à un pays, un match nul un point. S’y ajoutent 1,5 point pour un passage au tour suivant en Ligue des champions, un point en Ligue Europa et 0,5 point en Ligue Europa Conférence.