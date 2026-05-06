Après la défaite 0-1 des Rojiblancos face à Arsenal mardi soir, il ne reste plus qu'un seul club espagnol en lice dans les compétitions européennes : le Rayo Vallecano, qui disputera jeudi la demi-finale de la Ligue Europa Conférence.
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Bonne nouvelle pour la Bundesliga : l’élimination de l’Atlético Madrid pourrait-elle libérer une place supplémentaire en Ligue des champions ?
L’Allemagne, actuellement distancée de 0,567 point par l’Espagne au classement UEFA sur cinq ans, pourrait voir ses cinq premiers clubs de Bundesliga, et non plus seulement les quatre premiers, se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.
Les points attribués pour les victoires, les matchs nuls et les qualifications sont divisés par le nombre total de clubs de chaque fédération présents dans les trois compétitions européennes : l’Allemagne en aligne sept, l’Espagne huit.
Concrètement, chaque point rapporte donc davantage à la Bundesliga qu’à la Liga : l’Allemagne progresse de 0,142 point au classement pour tout point gagné, tandis que l’Espagne n’en gagne que 0,125.
En règle générale, une victoire en compétition continentale rapporte deux points à un pays, un match nul un point. S’y ajoutent 1,5 point pour un passage au tour suivant en Ligue des champions, un point en Ligue Europa et 0,5 point en Ligue Europa Conférence.
Leipzig, Leverkusen, Stuttgart et Hoffenheim pourraient en profiter.
L’Allemagne pourrait obtenir un cinquième billet qualificatif via la Ligue des champions si le Bayern, qui doit d’abord battre le PSG, et Fribourg, opposé au Sporting Braga, atteignent tous deux la finale, à condition que Rayo Vallecano soit éliminé par le Racing Strasbourg.
Même en cas d’élimination des deux formations allemandes, une cinquième place resterait envisageable : si Bayern et Fribourg gagnent leur match retour d’un but puis sont éliminés aux tirs au but, l’Allemagne totaliserait quatre points et grappillerait 0,571 point sur l’Espagne. Si, parallèlement, Rayo Vallecano est éliminé en Ligue Europa Conférence, le cinquième billet serait acquis.
Dans ce cas de figure, le RB Leipzig, le Bayer 04 Leverkusen, le VfB Stuttgart et la TSG Hoffenheim en profiteraient. Lors des deux dernières journées de Bundesliga, ces quatre clubs se disputent les deux places restantes en Ligue des champions derrière le FC Bayern et le BVB. Si la cinquième place suffit, au moins deux d’entre eux seront donc certains de disputer la C1 la saison prochaine.