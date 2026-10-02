Le FC Barcelone peut pousser un soupir de soulagement collectif puisque son attaquant vedette Raphinha a été autorisé à tenir sa place lors du prochain match de Liga du club contre Getafe. L’international brésilien avait suscité des inquiétudes quant à une éventuelle indisponibilité après avoir été contraint de sortir en raison d’un problème à la cuisse lors de la victoire amicale 4-2 de mardi dernier contre l’Australie à Brisbane, un match dans lequel il avait auparavant trouvé le chemin des filets sur penalty.

Après être revenu en Catalogne à l’issue d’un éprouvant voyage de 20 heures depuis Melbourne via Dubaï, l’ailier s’est présenté à la Ciutat Esportiva Joan Gamper pour une évaluation approfondie. Le staff médical a effectué une série de tests afin de déterminer l’étendue de l’œdème détecté dans sa jambe. Heureusement, les résultats ont confirmé qu’il n’y avait ni lésion structurelle ni déchirure musculaire significative, ce qui permet au joueur d’éviter une longue absence, comme l’a rapporté Mundo Deportivo.