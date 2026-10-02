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Bonne nouvelle pour la blessure de Raphinha ! La star de Barcelone autorisée à affronter Getafe après que des examens médicaux ont écarté une lésion à la cuisse
Bonne nouvelle en provenance de l’infirmerie
Le FC Barcelone peut pousser un soupir de soulagement collectif puisque son attaquant vedette Raphinha a été autorisé à tenir sa place lors du prochain match de Liga du club contre Getafe. L’international brésilien avait suscité des inquiétudes quant à une éventuelle indisponibilité après avoir été contraint de sortir en raison d’un problème à la cuisse lors de la victoire amicale 4-2 de mardi dernier contre l’Australie à Brisbane, un match dans lequel il avait auparavant trouvé le chemin des filets sur penalty.
Après être revenu en Catalogne à l’issue d’un éprouvant voyage de 20 heures depuis Melbourne via Dubaï, l’ailier s’est présenté à la Ciutat Esportiva Joan Gamper pour une évaluation approfondie. Le staff médical a effectué une série de tests afin de déterminer l’étendue de l’œdème détecté dans sa jambe. Heureusement, les résultats ont confirmé qu’il n’y avait ni lésion structurelle ni déchirure musculaire significative, ce qui permet au joueur d’éviter une longue absence, comme l’a rapporté Mundo Deportivo.
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Éviter le déplacement en Inde
Si la blessure n’est pas considérée comme grave, le timing lui a permis à Raphinha de se concentrer uniquement sur sa récupération en club. L’attaquant a été dispensé de ses obligations internationales alors que le Brésil se prépare à affronter l’Inde samedi à Calcutta pour son troisième match amical de la trêve.
Le club a choisi de ne pas publier de communiqué médical officiel, ce qui correspond à sa procédure habituelle lorsqu’aucune blessure spécifique ni déchirure n’est détectée. Raphinha a passé environ 90 minutes aux installations d’entraînement vendredi matin avant de repartir dans son propre véhicule. Bien qu’il devrait être disponible pour être retenu, le staff médical continuera de suivre de près son évolution lorsque l’effectif retrouvera les terrains lundi afin d’éviter tout contretemps.
Préserver ce début parfait
L’équipe de Flick occupe actuellement la tête de la Liga, avec un bilan parfait de 21 points pris lors de ses sept premiers matches, ce qui lui donne cinq points d’avance sur l’Atlético de Madrid, deuxième, et le Betis, troisième, tout en comptant six points de plus que son grand rival, le Real Madrid, quatrième.
La forme sensationnelle de Raphinha est au cœur de cette domination en ce début de saison. L’ailier brésilien domine le classement des buteurs de la Liga avec 12 réalisations et a déjà cumulé un total incroyable de 14 buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, apportant un mélange essentiel d’efficacité devant le but et de créativité sur les ailes.
- AFP
Un calendrier d’octobre crucial attend l’équipe
La disponibilité de Raphinha est particulièrement cruciale compte tenu du calendrier surchargé auquel le FC Barcelone fait face tout au long du mois d’octobre. Après ce duel contre Getafe, le géant catalan enchaînera rapidement une série de matches à fort enjeu dans plusieurs compétitions. Le programme comprend un rendez-vous européen face à Galatasaray, suivi de tests sur la scène nationale contre le Betis Séville. L’intensité ne fera qu’augmenter à l’approche de la fin du mois, avec un choc décisif de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.
Tout culminera avec le premier Clasico de la saison face au Real Madrid, le 25 octobre. Disposer d’un Raphinha à 100 % pour cette série de rencontres sera essentiel si le FC Barcelone veut conserver sa place de leader et mener à bien ses ambitions européennes.
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