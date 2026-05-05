Bonne nouvelle pour l’Espagne : Lamine Yamal a déjà repris l’entraînement sur pelouse. Le jeune prodige du FC Barcelone accélère ainsi sa convalescence en vue de la Coupe du monde 2026

De la Fuente a cité l'exemple de Dani Olmo lors de l'Euro 2024 pour expliquer sa patience envers les joueurs blessés à l'approche des grands tournois.

« Il est arrivé au stage de préparation de l'Euro 2024 presque blessé, ce qui est imprévisible », a admis l'entraîneur. « Nous étions sur le point de le laisser de côté, puis Dani Olmo s'est révélé être un joueur clé du tournoi. »

Le sélectionneur espagnol a poursuivi : « Il a été notre meilleur buteur, il a offert une passe décisive à Mikel Merino, il a même sauvé un but sur la ligne contre l’Allemagne. Il savait qu’il aurait pu rentrer chez lui à cause de son problème au mollet, mais nous avons tenu bon, et cela a porté ses fruits. »