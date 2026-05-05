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Bonne nouvelle pour l’Espagne : Lamine Yamal a déjà repris l’entraînement sur pelouse. Le jeune prodige du FC Barcelone accélère ainsi sa convalescence en vue de la Coupe du monde 2026
Yamal a repris l’entraînement sur le terrain dans le cadre de sa convalescence à Barcelone.
Selon Cadena SER, Yamal a repris l’entraînement sur gazon alors qu’il poursuit sa convalescence à Barcelone. Le jeune joueur a commencé des exercices individuels sur le terrain du centre d’entraînement du club, après un travail en salle durant les premières phases de sa rééducation. L’attaquant avait subi une déchirure partielle du biceps fémoral de la jambe gauche le 22 avril.
Le club a privilégié une prise en charge conservatrice plutôt qu’une intervention chirurgicale. Yamal ne devrait pas rejouer avec Barcelone d’ici la fin de la saison. Son retour sur les terrains est toutefois une bonne nouvelle pour le joueur et pour la sélection espagnole, alors que les préparatifs de la prochaine Coupe du monde se poursuivent.
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Le sélectionneur espagnol dévoile ses projets
De la Fuente a confirmé que Yamal demeurait un maillon essentiel des plans de l’Espagne, sous réserve d’obtenir l’autorisation médicale avant le coup d’envoi de la compétition. Concernant les joueuses revenues de blessure en fin de saison, il a déclaré : « Ce sont des joueuses très importantes, car nous savons l’impact qu’elles peuvent avoir lors de ces matchs. Ce n’est pas la même chose de jouer en phase de groupes que d’atteindre les 16es de finale, les quarts de finale. Nous évaluerons chaque cas, car notre objectif est d’arriver jusqu’au 19 juillet, la finale. »
Les enseignements tirés de l'exemple d'Olmo
De la Fuente a cité l'exemple de Dani Olmo lors de l'Euro 2024 pour expliquer sa patience envers les joueurs blessés à l'approche des grands tournois.
« Il est arrivé au stage de préparation de l'Euro 2024 presque blessé, ce qui est imprévisible », a admis l'entraîneur. « Nous étions sur le point de le laisser de côté, puis Dani Olmo s'est révélé être un joueur clé du tournoi. »
Le sélectionneur espagnol a poursuivi : « Il a été notre meilleur buteur, il a offert une passe décisive à Mikel Merino, il a même sauvé un but sur la ligne contre l’Allemagne. Il savait qu’il aurait pu rentrer chez lui à cause de son problème au mollet, mais nous avons tenu bon, et cela a porté ses fruits. »
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Course de récupération avant la Coupe du monde
Yamal poursuivra ses séances individuelles et son travail de rééducation au cours des prochaines semaines, sous la surveillance étroite du staff médical du FC Barcelone. Même s’il manquera la fin de la saison avec son club, l’objectif est désormais de s’assurer qu’il retrouve sa pleine forme à temps pour rejoindre la sélection espagnole en vue du tournoi en Amérique du Nord. Pour l’instant, son retour sur le terrain constitue une étape encourageante dans ce processus.