Wiegman a prolongé son contrat avec l’équipe féminine d’Angleterre jusqu’en 2029. Son précédent contrat devait expirer après la Coupe du monde 2027, mais cette prolongation la maintiendra à son poste au-delà du Championnat d’Europe 2029.

Cette décision est un grand soulagement pour la Fédération anglaise de football et constitue une excellente nouvelle pour elle. Wiegman avait récemment éludé les questions sur ses projets à long terme avant les matches de barrage de l’Angleterre contre la Grèce, mais sa situation est désormais clarifiée.

Les entraîneurs adjoints Janneke Bijl et Arvid Smit, ainsi que l’entraîneur des gardiens Darren Ward, ont également prolongé leur contrat jusqu’en 2029. L’ensemble du staff technique restera réuni pour le prochain cycle de grandes compétitions.