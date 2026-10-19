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Bonne nouvelle pour l’Angleterre ! Sarina Wiegman prolonge son contrat à la tête de la sélection jusqu’en 2029
Wiegman s’engage sur le long terme
Wiegman a prolongé son contrat avec l’équipe féminine d’Angleterre jusqu’en 2029. Son précédent contrat devait expirer après la Coupe du monde 2027, mais cette prolongation la maintiendra à son poste au-delà du Championnat d’Europe 2029.
Cette décision est un grand soulagement pour la Fédération anglaise de football et constitue une excellente nouvelle pour elle. Wiegman avait récemment éludé les questions sur ses projets à long terme avant les matches de barrage de l’Angleterre contre la Grèce, mais sa situation est désormais clarifiée.
Les entraîneurs adjoints Janneke Bijl et Arvid Smit, ainsi que l’entraîneur des gardiens Darren Ward, ont également prolongé leur contrat jusqu’en 2029. L’ensemble du staff technique restera réuni pour le prochain cycle de grandes compétitions.
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« Je ne vois pas de meilleur métier »
Wiegman s’est réjouie de pouvoir poursuivre l’aventure, évoquant sa passion pour son poste et le soutien constant de l’organisation. Elle reste déterminée à mener le groupe vers de nouveaux succès.
« Je suis très heureuse de pouvoir continuer avec ce groupe et je ne peux pas imaginer meilleur poste dans le football », a déclaré Wiegman. « Je suis honorée de la confiance qui m’est accordée, que je ne considère jamais comme acquise, et je souhaite poursuivre ce formidable partenariat. »
Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a salué l’apport de Wiegman à la sélection nationale : « Sarina est une entraîneuse incroyable, qui affiche un bilan sans égal dans les grandes compétitions, et je suis très heureux de continuer à travailler avec elle pour le prochain cycle de l’Euro. »
Un record inégalé
Wiegman a commencé à travailler pour la FA en septembre 2021, après avoir mené les Pays-Bas au titre à l’Euro 2017 et en finale de la Coupe du monde 2019. Ses performances individuelles lui ont valu de remporter cinq fois le prix The Best de la meilleure entraîneuse de la FIFA.
À la tête de l’Angleterre, elle a remporté des titres remarquables tout en affichant une régularité sans précédent. Sous sa direction, la sélection a gagné le Championnat d’Europe en 2022, puis conservé son titre en 2025 en battant l’Espagne aux tirs au but en finale. Elle a également mené l’Angleterre en finale de la Coupe du monde 2023, où elle s’est inclinée de justesse face à l’Espagne.
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En quête d’une place pour la Coupe du monde
La priorité immédiate de Wiegman reste de décrocher la qualification pour la prochaine Coupe du monde au Brésil. L’Angleterre disputera un barrage décisif contre l’Ukraine pour obtenir sa place dans le tournoi.
À plus long terme, Wiegman pourrait également prendre les rênes de l’équipe de Grande-Bretagne si celle-ci se qualifie pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Son contrat à long terme garantit une stabilité totale pour toutes les prochaines campagnes internationales.
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