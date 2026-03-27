Le FC Liverpool, champion d'Angleterre, compte notamment réagir au départ de sa superstar Mohamed Salah en modifiant son système de jeu pour la nouvelle saison. C'est ce que rapporte The Athletic.
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Bonne nouvelle pour Florian Wirtz ! En l'absence de Mohamed Salah, le FC Liverpool s'apprête apparemment à modifier en profondeur son dispositif
Selon ces informations, Liverpool ne se précipiterait pas pour recruter un nouvel ailier droit destiné à sa formation éprouvée en 4-2-3-1. Il s'agirait plutôt d'une volonté de l'entraîneur Arne Slot de faire évoluer son équipe davantage en 4-2-2-2 à l'avenir. Les deux attaquants hors de prix, Alexander Isak (venu de Newcastle United pour 145 millions d’euros) et Hugo Ekitike (venu de l’Eintracht Francfort pour 95 millions d’euros), devraient former un duo d’attaquants. Cela s’est rarement produit cette saison, notamment parce que le Suédois a rarement été en forme et n’a disputé que dix matches.
Derrière ce duo d'attaquants, la situation s'annonce également passionnante : il est prévu que deux milieux offensifs, Florian Wirtz et Dominik Szoboszlai, se partagent le centre du terrain. Ils devraient être soutenus par deux milieux défensifs, qui seraient actuellement Ryan Gravenberch et Alexis Mac Allister. Le champion du monde argentin devrait ainsi jouer de manière plus défensive qu'il ne le fait généralement en ce moment. Il serait « prioritaire » d’aligner dans la même équipe les recrues estivales Isak, Ekitike et Wirtz, selon certaines sources.
- AFP
Florian Wirtz joue à gauche à Liverpool
Pour Wirtz, ce changement serait sans doute une bonne nouvelle. Au sein de son ancien club, le Bayer Leverkusen, il excellait au poste de milieu offensif, où il était le pilier incontesté de l'attaque. À Liverpool, en revanche, il a d'abord connu des difficultés à ce poste et évolue depuis régulièrement comme ailier gauche.
Salah a annoncé cette semaine son départ de Liverpool à la fin de la saison. L'international égyptien quitte le cinquième du classement après neuf ans et de grands succès. On ne sait pas encore où Salah va s'engager. Les clubs de la Saudi Pro League et de la MLS sont considérés comme favoris.
Le joueur de 33 ans a déclaré dans une vidéo publiée sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux : « Malheureusement, le jour est venu. C'est la première partie de mes adieux. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison. » Évoquant les moments forts vécus sous le maillot des Reds, il a ajouté : « Je n'aurais jamais pu imaginer à quel point ce club, cette ville et ces gens feraient partie de ma vie. Liverpool n’est pas seulement un club. C’est une passion. Je ne trouve pas les mots pour l’exprimer. »
Son coéquipier Wirtz a écrit à ce sujet : « Ce fut un honneur pour moi jusqu’à aujourd’hui. »
Les transferts record du FC Liverpool
Joueurs Poste Recruté par Année Indemnité de transfert Aleksander Isak Attaquant Newcastle United 2025 145 millions d'euros Florian Wirtz Milieu de terrain Bayer Leverkusen 2025 125 millions d'euros Hugo Ekitike Attaque Eintracht Francfort 2025 95 millions d'euros Darwin Nunez Attaque Benfica 2022 85 millions d'euros Virgil van Dijk Défense FC Southampton 2018 84,65 millions d'euros Alisson Becker Gardien AS Rome 2018 72,5 millions d'euros Dominik Szoboszlai Milieu de terrain RB Leipzig 2023 70 millions d'euros Naby Keita Milieu de terrain RB Leipzig 2018 60 millions d'euros Luis Diaz Attaque FC Porto 2022 49 millions d'euros Milos Kerkez Défense AFC Bournemouth 2025 46,9 millions d'euros