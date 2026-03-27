Bonne nouvelle pour Florian Wirtz ! En l'absence de Mohamed Salah, le FC Liverpool s'apprête apparemment à modifier en profondeur son dispositif

Pour Wirtz, ce changement serait sans doute une bonne nouvelle. Au sein de son ancien club, le Bayer Leverkusen, il excellait au poste de milieu offensif, où il était le pilier incontesté de l'attaque. À Liverpool, en revanche, il a d'abord connu des difficultés à ce poste et évolue depuis régulièrement comme ailier gauche.

Salah a annoncé cette semaine son départ de Liverpool à la fin de la saison. L'international égyptien quitte le cinquième du classement après neuf ans et de grands succès. On ne sait pas encore où Salah va s'engager. Les clubs de la Saudi Pro League et de la MLS sont considérés comme favoris.

Le joueur de 33 ans a déclaré dans une vidéo publiée sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux : « Malheureusement, le jour est venu. C'est la première partie de mes adieux. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison. » Évoquant les moments forts vécus sous le maillot des Reds, il a ajouté : « Je n'aurais jamais pu imaginer à quel point ce club, cette ville et ces gens feraient partie de ma vie. Liverpool n’est pas seulement un club. C’est une passion. Je ne trouve pas les mots pour l’exprimer. »

Son coéquipier Wirtz a écrit à ce sujet : « Ce fut un honneur pour moi jusqu’à aujourd’hui. »