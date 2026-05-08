Bonne nouvelle pour Danny Dyer : selon les dernières indiscrétions, Jarrod Bowen s’apprêterait à prendre une décision de transfert qui pourrait bien être « la pire de sa carrière », mais qui aurait au moins le mérite de satisfaire sa femme Dani et son beau-père, supporter acharné de West Ham

Dani a publicement exprimé son souhait de rester proche de son domicile, tandis que Danny, supporter inconditionnel des Hammers, peine à imaginer l’un des héros de la Ligue Europa Conférence 2023 porter les couleurs d’un autre club.

Dans ces conditions, Bowen est-il condamné à rester chez les Hammers jusqu’à ce que ses services ne soient plus requis ? Interrogé sur le sujet, Johnson, pur produit du centre de formation de West Ham, s’exprimant en partenariat avec BetMGM, a confié à GOAL : « Je pense que oui. Il a été annoncé dans des clubs plus grands, mais rien n’a abouti. Pour une raison ou une autre, soit il n’a pas voulu partir, soit le club n’a pas voulu le laisser partir. Je pense donc qu’il a l’occasion de rester et de devenir une légende du club.

« C’est une grande famille à West Ham, ce qui est évidemment formidable. Alors, plutôt que de partir pour passer peut-être les deux ou trois pires années de ma carrière ailleurs et perdre tout ça, je préfère rester. »