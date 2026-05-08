Getty/GOAL
Traduit par
Bonne nouvelle pour Danny Dyer : selon les dernières indiscrétions, Jarrod Bowen s’apprêterait à prendre une décision de transfert qui pourrait bien être « la pire de sa carrière », mais qui aurait au moins le mérite de satisfaire sa femme Dani et son beau-père, supporter acharné de West Ham
West Ham lutte pour son maintien en Premier League.
La situation peut encore basculer : l’équipe de Nuno Espírito Santo est embourbée dans une lutte acharnée pour éviter la relégation de la Premier League. Elle vient de rechuter dans la zone rouge, et la trappe menant au Championship se rapproche inexorablement.
Le rival londonien Tottenham ne compte qu’un point de plus et il reste neuf unités en jeu lors des trois dernières journées. Il faudra donc probablement enchaîner plusieurs victoires pour éviter la relégation et maintenir la tête hors de l’eau.
- Getty Images Sport
Toute rétrogradation entraînerait un exode massif des joueurs clés.
L’idée d’évoluer en deuxième division paraît inconcevable : une relégation provoquerait très probablement un exode des meilleurs joueurs. Mateus Fernandes, auteur d’une première saison convaincante avec les Hammers, devrait logiquement attirer les convoitises lors du prochain mercato.
Plusieurs autres éléments du groupe professionnel s’interrogeraient forcément sur leur avenir en cas de recul alarmant, mais Bowen ferait-il partie de ceux qui songeraient à faire leurs valises ?
Capitaine des Hammers et sous contrat jusqu’en 2030, il pourrait toutefois envisager son avenir dès maintenant s’il voulait saisir une opportunité dans un club plus ambitieux. À 29 ans, le moment est critique. Reste que Bowen est solidement ancré dans l’East End, aux côtés de sa compagne, de ses enfants et de sa grande famille.
Bowen parviendra-t-il à maintenir le bonheur de la famille Dyer en restant à West Ham ?
Dani a publicement exprimé son souhait de rester proche de son domicile, tandis que Danny, supporter inconditionnel des Hammers, peine à imaginer l’un des héros de la Ligue Europa Conférence 2023 porter les couleurs d’un autre club.
Dans ces conditions, Bowen est-il condamné à rester chez les Hammers jusqu’à ce que ses services ne soient plus requis ? Interrogé sur le sujet, Johnson, pur produit du centre de formation de West Ham, s’exprimant en partenariat avec BetMGM, a confié à GOAL : « Je pense que oui. Il a été annoncé dans des clubs plus grands, mais rien n’a abouti. Pour une raison ou une autre, soit il n’a pas voulu partir, soit le club n’a pas voulu le laisser partir. Je pense donc qu’il a l’occasion de rester et de devenir une légende du club.
« C’est une grande famille à West Ham, ce qui est évidemment formidable. Alors, plutôt que de partir pour passer peut-être les deux ou trois pires années de ma carrière ailleurs et perdre tout ça, je préfère rester. »
- Getty/GOAL
Le bilan de Bowen : buts et matchs disputés avec West Ham
Recruté 22 millions de livres (30 millions de dollars) à Hull City en janvier 2020, Bowen s’est rapidement imposé comme un attaquant complet : 84 buts et 277 matchs toutes compétitions confondues.
Nommé capitaine durant l’été 2024, peu après l’annonce de ses fiançailles avec Dani, ex-candidate de Love Island, il devra désormais guider ses coéquipiers afin de sortir les Hammers de la zone de relégation et de mettre fin aux spéculations sur un départ indésirable.