Bonne nouvelle pour Arsenal : un joueur clé reprend l'entraînement avant la finale de la Ligue des champions

Les Gunners se préparent pour une fin de saison mémorable, et le retour de Merino sur les terrains d’entraînement a redonné un coup de fouet au moral du groupe au meilleur moment. Opéré d’une fracture au pied il y a trois mois, le milieu de terrain de 29 ans avait manqué la phase décisive du championnat, au cours de laquelle Arsenal a finalement mis la main sur son premier titre de Premier League depuis plus de vingt ans.

Jeudi, il a pris part à des exercices légers, encadré par Mikel Arteta et l’adjoint Albert Stuivenberg, en marge du groupe principal. Sa réintégration progressive devrait se confirmer vendredi : le milieu de terrain est attendu sur la séance avec contacts, alors que l’équipe peaufine sa préparation en vue de la dernière journée de championnat contre Crystal Palace et de la grande finale européenne.