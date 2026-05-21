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Bonne nouvelle pour Arsenal : un joueur clé reprend l'entraînement avant la finale de la Ligue des champions
Merino a repris l’entraînement sur la pelouse de London Colney.
Les Gunners se préparent pour une fin de saison mémorable, et le retour de Merino sur les terrains d’entraînement a redonné un coup de fouet au moral du groupe au meilleur moment. Opéré d’une fracture au pied il y a trois mois, le milieu de terrain de 29 ans avait manqué la phase décisive du championnat, au cours de laquelle Arsenal a finalement mis la main sur son premier titre de Premier League depuis plus de vingt ans.
Jeudi, il a pris part à des exercices légers, encadré par Mikel Arteta et l’adjoint Albert Stuivenberg, en marge du groupe principal. Sa réintégration progressive devrait se confirmer vendredi : le milieu de terrain est attendu sur la séance avec contacts, alors que l’équipe peaufine sa préparation en vue de la dernière journée de championnat contre Crystal Palace et de la grande finale européenne.
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Arteta confirme que la convalescence se déroule bien
Interrogé sur la progression du milieu de terrain, Arteta s’est dit confiant quant à la disponibilité du joueur espagnol pour la prochaine rencontre face au Paris Saint-Germain. Le technicien a précisé que ce retour progressif s’inscrivait dans un programme spécifique conçu pour que Merino soit prêt à soutenir l’intensité d’une grande finale.
Le technicien espagnol a confirmé l’état de forme du joueur en déclarant : « Mikel va commencer à s’entraîner avec le groupe demain. Aujourd’hui, il s’est un peu entraîné, mais ce n’était qu’une séance très légère. » Un soulagement pour les supporters d’Arsenal, tant Merino avait brillé en début de saison (six buts et trois passes décisives) avant de voir son parcours interrompu en février.
Le milieu de terrain s'exprime sur sa condition physique
Merino s’est montré très clair : il veut revenir au plus vite dans le groupe et se réjouit d’avoir surmonté une période de rééducation éprouvante. Après avoir assisté, depuis le banc, à la conquête du titre national par ses coéquipiers, l’ancien joueur de la Real Sociedad a hâte de refaire la différence sur le terrain.
Interrogé par la presse espagnole, il a confié à Marca : « Je me sens très bien. Ces dernières semaines ont été exceptionnelles pour moi et pour le club, tout se passe au mieux. C’est ma première séance officielle devant les caméras, mais j’ai travaillé dur, seul et avec le groupe. Je me sens bien, en forme. Nous avons accompli un travail sérieux pendant mon absence afin de revenir à mon meilleur niveau. La blessure au pied est désormais derrière moi, et je me sens en pleine forme physique. »
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Réussir l’épreuve de vérité
Le défi psychologique lié au retour après une fracture du pied peut souvent s’avérer aussi difficile que l’aspect physique, mais Merino affirme ne plus avoir le moindre doute quant à sa condition physique. Après avoir participé aux célébrations du titre de Premier League, il estime avoir déjà passé le « test » le plus rigoureux de sa convalescence.
Revenant sur les célébrations du titre et son état actuel, Merino a ajouté : « J’ai l’impression d’avoir aussi gagné ce titre en mon for intérieur. C’était le test décisif. Si mon pied a pu supporter ces sauts, il peut tout supporter. Je vais bien, je me sens très à l’aise, très à l’aise avec le ballon, sur le terrain, physiquement. Mon pied répond parfaitement et je n’y pense même plus. » À l’approche de la remise du trophée de la Premier League à Selhurst Park, le retour de Merino assure qu’Arsenal abordera ses deux derniers matchs de la saison avec un effectif presque au complet.