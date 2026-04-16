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Bonne nouvelle pour Arsenal : Noni Madueke est remis de sa blessure avant le match décisif pour le titre contre Manchester City
Bonne nouvelle après la frayeur en Ligue des champions
Selon The Sun, Arsenal se montre optimiste quant à la disponibilité de Madueke pour le match décisif de dimanche contre Manchester City à l’Etihad Stadium. Le joueur de 24 ans a dû quitter le terrain peu après l’heure de jeu lors du match nul 0-0 des Gunners contre le Sporting mercredi soir, un résultat qui a assuré leur qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions mais qui a laissé Mikel Arteta dans l’angoisse quant à l’état de forme de l’ailier.
L’international anglais a visiblement souffert après un tacle de l’attaquant portugais Pedro Gonçalves, et s’est plaint d’une douleur au genou droit. Soigné sur la pelouse, il a cédé sa place au jeune Max Dowman, suscitant l’inquiétude à un moment clé de la saison.
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Un diagnostic précoce soulage Arteta
Bien que Madueke doive encore passer des examens complémentaires avec le staff médical d’Arsenal dans les prochains jours, ce premier diagnostic a soulagé tout le club du nord de Londres. Le joueur aurait évité une lésion structurelle grave et souffrirait seulement d’une contusion musculaire, impliquant une période de repos bien plus brève.
Cette nouvelle tombe à pic, car l’attaquant a déjà été handicapé par des pépins au genou tout au long de la saison. Il s’était d’ailleurs blessé au genou gauche lors d’un match international avec l’Angleterre le mois dernier, à l’occasion d’un match nul 1-1 contre l’Uruguay, incident qui l’avait contraint à quitter Wembley avec une attelle de protection avant de faire un retour rapide sur les terrains.
L’enjeu du match décisif contre Etihad
Arteta aura plus que jamais besoin de pouvoir compter sur Madueke, alors qu’Arsenal cherche à mettre fin à une série de matchs sans victoire à l’Etihad, où le club n’a plus goûté au succès depuis onze ans. La rencontre de dimanche constitue un véritable test dans la course au titre de Premier League, City talonnant actuellement les Gunners au classement. Une victoire des hommes de Pep Guardiola réduirait l’écart en tête à seulement trois points, avec une rencontre en moins.
La disponibilité des ailiers constitue donc un enjeu majeur pour le staff technique, d’autant que Bukayo Saka souffre toujours d’un problème au tendon d’Achille. Sa participation restant incertaine, la présence de Madueke sur le flanc droit revêt une importance accrue dans le plan tactique des Gunners.
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Des renforts attendus en défense
Si l’efficacité offensive demeure une source d’inquiétude, Arsenal peut au moins espérer récupérer prochainement ses deux défenseurs clés. Jurrien Timber et Riccardo Calafiori, qui ont poussé leur rééducation pour être prêts au plus vite, ont assisté à la rencontre de mercredi soir à l’Emirates afin d’encourager leurs partenaires.
Leur retour potentiel constituerait un précieux renfort pour un effectif toujours privé du capitaine Martin Ødegaard, toujours ennuyé par un genou récalcitrant. Arteta va donc vivre 48 heures d’attente fébrile : l’équipe médicale doit lui confirmer, d’ici là, quels cadres pourront embarquer pour Manchester, en vue d’une rencontre déjà présentée comme un tournant pour le titre.