Selon The Sun, Arsenal se montre optimiste quant à la disponibilité de Madueke pour le match décisif de dimanche contre Manchester City à l’Etihad Stadium. Le joueur de 24 ans a dû quitter le terrain peu après l’heure de jeu lors du match nul 0-0 des Gunners contre le Sporting mercredi soir, un résultat qui a assuré leur qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions mais qui a laissé Mikel Arteta dans l’angoisse quant à l’état de forme de l’ailier.

L’international anglais a visiblement souffert après un tacle de l’attaquant portugais Pedro Gonçalves, et s’est plaint d’une douleur au genou droit. Soigné sur la pelouse, il a cédé sa place au jeune Max Dowman, suscitant l’inquiétude à un moment clé de la saison.



