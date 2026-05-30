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Bonne nouvelle pour Arsenal : Jurrien Timber a été déclaré apte pour le choc de Ligue des champions contre le PSG
Le bois fait son grand retour au moment idéal
Arsenal bénéficie d’un précieux atout physique à la veille de la finale de la Ligue des champions contre le PSG, Mikel Arteta ayant confirmé que Timber est apte à débuter la rencontre. Le défenseur néerlandais n’avait plus joué depuis la mi-mars et avait connu un revers en avril, ce qui avait fait craindre son absence pour le match au sommet à la Puskas Arena. Il est toutefois rétabli à temps pour le rendez-vous majeur de la saison des Gunners.
Son retour est d’autant plus crucial que Ben White, touché au genou, est forfait. Face à la menace offensive du PSG, Timber apparaît donc comme le choix le plus logique pour solidifier le flanc droit des Gunners.
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Arteta fait le point sur l'état de forme de son équipe
En conférence de presse, à la veille de la finale, Mikel Arteta a confirmé que Jurrien Timber était apte et prêt à débuter la rencontre. Interrogé sur la titularisation du défenseur, l’entraîneur d’Arsenal a simplement répondu : « Timber est en forme. Pour débuter ? Oui. »
Le technicien espagnol a toutefois reconnu la difficulté de composer son équipe pour un événement d’une telle importance, alors que plusieurs joueurs sont en concurrence pour une place. « Je regarde autour de moi et je vois la joie et l’envie que tous ont de disputer ce match. Nous savons tous que c’est le plus grand match du football, et tout le monde veut en faire partie. Ils comprennent tous ce qu’il faut faire et à quel point chacun est important pour faire la différence quand il le faut », a-t-il ajouté.
Arsenal vise un doublé historique
Arsenal se rend à Budapest après avoir mis fin à 22 ans d’attente pour remporter la Premier League. Loin d’alléger la pression, ce succès a renforcé la détermination du groupe à aller encore plus loin sous la houlette d’Arteta. L’Espagnol estime que ce titre a posé les bases pour atteindre de nouveaux sommets.
« La préparation a été vraiment, vraiment bonne, très concentrée, très positive », a-t-il ajouté. « Nous sommes ici parce que nous avons mérité notre place grâce à la manière dont nous avons joué et performé dans la compétition, et demain, sur ce terrain, nous devrons mériter le droit de remporter le trophée.
« Ce doublé représenterait quelque chose de nouveau pour nous tous. Nous connaissons la difficulté, dans un club comme Arsenal, d’écrire une nouvelle page d’histoire. C’est notre objectif, et c’est pourquoi nous sommes tous si enthousiastes et avons une telle envie d’y parvenir. »
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Une occasion d'entrer dans l'histoire du club
Arsenal a l'occasion de conquérir sa première Coupe d'Europe, vingt ans après sa défaite face à Barcelone en finale de 2006. Avec le retour de Timber et plusieurs autres joueurs clés, l'équipe d'Arteta aborde la finale en pleine forme.