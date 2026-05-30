Arsenal bénéficie d’un précieux atout physique à la veille de la finale de la Ligue des champions contre le PSG, Mikel Arteta ayant confirmé que Timber est apte à débuter la rencontre. Le défenseur néerlandais n’avait plus joué depuis la mi-mars et avait connu un revers en avril, ce qui avait fait craindre son absence pour le match au sommet à la Puskas Arena. Il est toutefois rétabli à temps pour le rendez-vous majeur de la saison des Gunners.

Son retour est d’autant plus crucial que Ben White, touché au genou, est forfait. Face à la menace offensive du PSG, Timber apparaît donc comme le choix le plus logique pour solidifier le flanc droit des Gunners.