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Bonne nouvelle de taille pour le PSG : Ousmane Dembélé et Nuno Mendes reprennent l’entraînement avant le choc face à Manchester City
Enrique enregistre le retour de deux stars pour le déplacement à l’Etihad
Enrique devrait pouvoir compter sur ses principaux atouts offensif et défensif pour le choc de Ligue des champions de mercredi face à Manchester City. Le retour de Dembélé et Mendes au Campus PSG de Poissy ce week-end a renforcé l’effectif du Paris Saint-Germain.
Les deux joueurs avaient bénéficié d’une période de repos prolongée après une trêve internationale éprouvante, afin d’aborder la dernière partie du mois d’octobre dans une condition physique optimale. Leur présence à l’entraînement indique que le club parisien se rendra dans le nord de l’Angleterre avec un effectif presque au complet pour ce match de la phase de ligue.
Selon les informations de L'Équipe, leurs retours ont été soigneusement planifiés par les équipes médicale et technique. Dembélé a été le premier à revenir au centre d’entraînement, samedi, tandis que l’international portugais Mendes a rejoint ses coéquipiers dimanche. Cette période de repos planifiée visait à limiter la fatigue qui touche souvent les joueurs de haut niveau pendant le calendrier chargé de l’automne.
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Le PSG se renforce en attaque avant d’affronter Manchester City
Le retour de ces deux stars tombe à point nommé, compte tenu du calibre de l’adversaire qui les attend à l’Etihad Stadium. Si le PSG a bien entamé sa campagne nationale, le déplacement chez les champions de Premier League représente un défi d’une tout autre envergure.
Le plan de jeu d’Enrique repose largement sur la vitesse explosive de Dembélé sur le flanc droit et sur le danger que représentent les dédoublements de Mendes à gauche. Leur aptitude à débuter la rencontre apporte la largeur et le dynamisme nécessaires pour étirer la défense de City, qui a par le passé éprouvé des difficultés face aux transitions à haute intensité.
Gérer l’intensité physique de Dembélé
La décision de laisser Dembélé au repos ne visait pas seulement à le récompenser pour ses efforts en sélection : elle répondait aussi à des données physiques précises. Ousmane s’est lui-même dit surpris d’avoir connu d’importantes baisses de régime après l’heure de jeu lors de matches de Ligue des champions à fort enjeu la saison dernière.
Le staff du PSG a pleinement conscience de cette tendance et fait de sa fraîcheur une priorité afin qu’il puisse maintenir une intensité élevée pendant au moins 60 à 70 minutes face à l’équipe d’Enzo Maresca. En lui accordant ce temps de récupération, Enrique espère retrouver un ancien joueur du FC Barcelone capable de multiplier les sprints jusque tard dans la seconde période.
- Getty Images Sport
Le point sur les blessures et la profondeur de l’effectif
Si les nouvelles concernant Mendes et Dembélé sont très positives, l’infirmerie du PSG n’est pas totalement vide. Le club devra se passer du jeune espoir Senny Mayulu pour le déplacement à Manchester. Le milieu de terrain s’est blessé à un muscle lors d’un rassemblement avec les équipes de jeunes de la France, ce qui le prive d’une expérience qui aurait été précieuse au sein du groupe de l’équipe première pour ce match. Malgré ce léger contretemps, l’état de santé de l’effectif reste excellent par rapport aux saisons précédentes.
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