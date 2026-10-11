Enrique devrait pouvoir compter sur ses principaux atouts offensif et défensif pour le choc de Ligue des champions de mercredi face à Manchester City. Le retour de Dembélé et Mendes au Campus PSG de Poissy ce week-end a renforcé l’effectif du Paris Saint-Germain.

Les deux joueurs avaient bénéficié d’une période de repos prolongée après une trêve internationale éprouvante, afin d’aborder la dernière partie du mois d’octobre dans une condition physique optimale. Leur présence à l’entraînement indique que le club parisien se rendra dans le nord de l’Angleterre avec un effectif presque au complet pour ce match de la phase de ligue.

Selon les informations de L'Équipe, leurs retours ont été soigneusement planifiés par les équipes médicale et technique. Dembélé a été le premier à revenir au centre d’entraînement, samedi, tandis que l’international portugais Mendes a rejoint ses coéquipiers dimanche. Cette période de repos planifiée visait à limiter la fatigue qui touche souvent les joueurs de haut niveau pendant le calendrier chargé de l’automne.



