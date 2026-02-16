« Bon sang » - Ryan Reynolds et Hugh Jackman sont restés bouche bée après que Wrexham ait décroché un tirage au sort de rêve en FA Cup contre Chelsea

Wrexham a connu trois promotions consécutives et vise désormais la Premier League. Son match contre Chelsea sera un bon baromètre pour évaluer son niveau. Le club de Championship occupe actuellement la huitième place du classement, à un point du Derby County, sixième et dernier qualifié pour les barrages.

Le manager Phil Parkinson estime que son équipe est prête à relever le défi. Il a déclaré à ESPN au début du mois : « Écoutez, la structure de ce club en coulisses est-elle prête pour la Premier League et y aurait-il énormément de travail à faire [si nous y arrivons] ?

Bien sûr, mais ne serait-ce pas formidable d'avoir cette chance ? Vous diriez probablement que nous n'étions pas prêts pour la Division One, et certainement pas pour le championnat, mais je pense qu'en football, il faut simplement continuer à évoluer au fur et à mesure. »