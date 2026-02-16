Goal.com
« Bon sang » - Ryan Reynolds et Hugh Jackman sont restés bouche bée après que Wrexham ait décroché un tirage au sort de rêve en FA Cup contre Chelsea

Ryan Reynolds et Hugh Jackman ont été stupéfaits par le tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup lundi soir, qui a opposé Wrexham au géant de la Premier League, Chelsea. Le club gallois a atteint le cinquième tour pour la première fois depuis 1997 et se prépare désormais à affronter l'un des plus grands clubs d'Angleterre pour une place en quarts de finale de la compétition.

  • La réaction de Reynolds et Jackman

    Reynolds et Jackman ont été stupéfaits par le tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup, qui a opposé le club du premier, Wrexham, à Chelsea. Le match aura lieu au Stok Cae Ras, et les deux stars de Marvel, connues pour incarner respectivement Deadpool et Wolverine, pourraient bien y assister.

    Jackman a été le premier à remarquer que Wrexham avait été tiré au sort, et que le club de Liam Rosenior, géant de la Premier League, allait lui rendre visite. Dans son tweet, Reynolds écrit : « Bon sang ! ». Dans la vidéo, sa réaction est plutôt plus colorée.

  • Queens Park Rangers v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Les ambitions de Wrexham en Premier League

    Wrexham a connu trois promotions consécutives et vise désormais la Premier League. Son match contre Chelsea sera un bon baromètre pour évaluer son niveau. Le club de Championship occupe actuellement la huitième place du classement, à un point du Derby County, sixième et dernier qualifié pour les barrages.

    Le manager Phil Parkinson estime que son équipe est prête à relever le défi. Il a déclaré à ESPN au début du mois : « Écoutez, la structure de ce club en coulisses est-elle prête pour la Premier League et y aurait-il énormément de travail à faire [si nous y arrivons] ?

    Bien sûr, mais ne serait-ce pas formidable d'avoir cette chance ? Vous diriez probablement que nous n'étions pas prêts pour la Division One, et certainement pas pour le championnat, mais je pense qu'en football, il faut simplement continuer à évoluer au fur et à mesure. »


  • La bonne forme de Chelsea

    Chelsea est en grande forme sous la houlette de Liam Rosenior, invaincu lors de ses cinq derniers matchs, et a déjà éliminé des clubs de Championship lors des troisième et quatrième tours. L'équipe de Rosenior a battu Charlton Athletic 5-1 au troisième tour, puis Hull City 4-0 au quatrième. Une troisième victoire consécutive sera son objectif le mois prochain. Hull est en quelque sorte analogue à Wrexham, puisqu'il devance de sept points l'équipe galloise en deuxième division.

  • Wrexham v Ipswich Town - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Et ensuite ?

    Le match est actuellement prévu pour le 7 mars, mais cette date pourrait changer s'il est sélectionné pour être retransmis en direct à la télévision, ce qui est probable.

