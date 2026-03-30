« Bon sang, ce coup de sifflet arrive avec 633 jours de retard ! » Un commentateur de l'ARD lance une pique à l'arbitre lors du match de l'Allemagne

À l'époque, Taylor avait immédiatement jugé qu'il n'y avait « pas de main », et Attwell n'avait fait aucune remarque sur cette erreur manifeste, que l'UEFA avait d'ailleurs elle-même reconnue dans un rapport. Un penalty aurait dû être sifflé, car le bras de Cucurella n'était pas collé au corps et la surface corporelle avait été artificiellement agrandie. L'Espagnol a été massivement hué lors de ses interventions suivantes sur le sol allemand.

Le sort en a décidé autrement pour Attwell. Comme le rapporte ntv, l'arbitre aurait également été sifflé lors de son accueil lundi soir au stade de Stuttgart – d'ailleurs exactement le stade où s'était déroulé, 633 jours plus tôt, le « drame à domicile » allemand. « Bienvenue, Stuart Attwell », aurait lancé le speaker du stade avant le match amical contre le Ghana, après quoi de nombreux sifflets auraient été clairement audibles dans les tribunes.

Quoi qu'il en soit : grâce à sa bonne décision cette fois-ci, l'équipe de la DFB a tout de même pris l'avantage 1-0 contre le Ghana peu avant la pause. Kai Havertz n'a laissé aucune chance à Benjamin Asare et a marqué avec assurance.

Attwell est devenu en 2008 le plus jeune arbitre de la Premier League et officie au niveau de la FIFA depuis 2009. Il a désormais 238 matchs de première division anglaise à son actif. En Ligue des champions, il n’a toutefois arbitré que trois matchs de qualification jusqu’à présent.