Busquets a officiellement franchi la première étape vers sa carrière d'entraîneur en revenant à Barcelone comme entraîneur adjoint de l'équipe réserve, le Barça Atlètic. Le légendaire ancien milieu de terrain espagnol a pris sa retraite à la fin de l'année dernière après un passage à l'Inter Miami.

L'annonce a été faite le lundi 17 août, confirmant son retour au club. Busquets travaillera désormais sur le bord du terrain pour le géant catalan plutôt que sur la pelouse. Cette décision marque un retour émouvant à Barcelone après seulement trois ans loin du club.