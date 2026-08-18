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Bon retour, Busi ! La légende du FC Barcelone Sergio Busquets revient au Camp Nou dans un nouveau rôle d’entraîneur
Busquets retourne à Barcelone dans un rôle d’entraîneur
Busquets a officiellement franchi la première étape vers sa carrière d'entraîneur en revenant à Barcelone comme entraîneur adjoint de l'équipe réserve, le Barça Atlètic. Le légendaire ancien milieu de terrain espagnol a pris sa retraite à la fin de l'année dernière après un passage à l'Inter Miami.
L'annonce a été faite le lundi 17 août, confirmant son retour au club. Busquets travaillera désormais sur le bord du terrain pour le géant catalan plutôt que sur la pelouse. Cette décision marque un retour émouvant à Barcelone après seulement trois ans loin du club.
La parenthèse sabbatique prend fin avec un partenariat avec Belletti
Après avoir annoncé sa retraite à l’issue d’un match de l’Inter Miami contre le New England Revolution en octobre, Busquets a été interrogé en zone mixte sur une éventuelle reconversion comme entraîneur.
« Je pense que oui, à l’avenir, mais pour l’instant je préfère prendre une année sabbatique », avait alors déclaré Busquets. Après avoir pris quelques mois de repos loin du football, la légende a fait ses premiers pas dans le coaching.
Busquets va rejoindre le staff technique de l’actuel entraîneur principal, Belletti. Tout en épaulant Belletti, il travaillera également à l’obtention de ses licences UEFA d’entraîneur afin de décrocher ses diplômes pour entraîner au plus haut niveau.
Développer la prochaine génération de talents
Le Barça Atlètic sert d’équipe réserve officielle, la « B team », du FC Barcelone plutôt que de centre de formation de La Masia. L’équipe évolue actuellement en quatrième division espagnole, la Segunda Federación, avec l’objectif de remonter après avoir précédemment évolué en deuxième division.
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Les prochaines étapes pour l’icône espagnole
Busquets commencera immédiatement ses fonctions en assistant Belletti dans le développement de la prochaine génération de talents du FC Barcelone. Sa mission principale sera d’accompagner l’équipe réserve dans sa tentative de remonter dans la hiérarchie du football espagnol.
Parallèlement, l’ancien milieu de terrain poursuivra ses formations d’entraîneur afin d’obtenir ses licences UEFA. Cette nomination pose les bases de son ambition de prendre à terme les rênes d’une équipe première en tant qu’entraîneur principal.
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