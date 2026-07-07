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« Bon rétablissement » – Blessure de Jordan Henderson : le capitaine de Liverpool a subi avec succès une opération sur son bras fracturé, accident survenu alors qu’il célébrait la victoire éclatante de l’Angleterre contre le Mexique en Coupe du monde
Un accident insolite vient gâcher la victoire de l'Angleterre
Henderson s’est grièvement blessé en escaladant les panneaux publicitaires à l’issue du passionnant huitième de finale au cours duquel l’Angleterre, réduite à dix, l’a emporté 3-2 grâce à un penalty de Harry Kane et au doublé de Jude Bellingham. Remplaçant non utilisé pendant la rencontre, le milieu de terrain a immédiatement souffert le martyre après sa chute.
Il a dû recevoir de l’oxygène de la part des soigneurs avant d’être évacué sur civière et conduit directement à l’hôpital. Cet accident insolite a toutefois terni ce qui aurait sinon été un exploit retentissant pour les Three Lions, qui ont bravé l’adversité pour décrocher leur billet pour les quarts de finale.
- AFP
Un coéquipier livre un bilan rassurant
La date exacte de son retour sur les terrains reste incertaine, mais il est désormais acté que Henderson manquera le reste de la Coupe du monde. Malgré ce coup dur, l’ambiance au sein du groupe laisse penser qu’il garde une attitude positive. Invité de l’émission « Lions’ Den », Marc Guehi a livré un message rassurant sur son coéquipier en sélection : « Hendo est un type bien, il va mieux qu’hier. C’était évidemment effrayant pour lui, sa famille et tout le monde, mais nous sommes simplement heureux qu’il soit sur la voie d’un prompt rétablissement. » Le joueur blessé restera auprès du groupe pour lui apporter un soutien moral alors que celui-ci poursuit sa quête de gloire internationale.
Des sentiments mitigés pour l'entraîneur
Cet incident a sans aucun doute laissé l’entraîneur Thomas Tuchel avec des sentiments mitigés après une soirée riche en rebondissements au stade Azteca. S’adressant aux médias, Tuchel a exprimé une immense fierté face à la manière dont ses joueurs ont su gérer la pression, mais a admis que cette grave blessure avait tempéré la joie des célébrations. Il a déclaré : « Des sentiments mitigés aussi parce que je suis épuisé, bien sûr, et ému, mais aussi triste parce que Jordan s’est blessé. Il s’est blessé au poignet. Il est actuellement à l’hôpital, c’est donc une blessure assez grave. » L’Allemand a ajouté : « Le fait que Jordan ne soit plus avec nous aujourd’hui ne cadre tout simplement pas avec cette soirée. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je viens juste de donner la conférence de presse, et le médecin m’a dit qu’il était à l’hôpital. »
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Quelle sera la prochaine étape pour l'Angleterre ?
L'Angleterre doit désormais se recentrer rapidement alors qu'elle se prépare pour un quart de finale décisif contre la Norvège, samedi soir à Miami. Lors de cette rencontre très attendue, Guehi et Nico O'Reilly affronteront leur coéquipier de Manchester City, Erling Haaland, qui a récemment inscrit un doublé lors de la victoire 2-1 en huitièmes de finale contre le Brésil. Même si Henderson ne peut plus apporter sa contribution sur le terrain, son leadership et sa présence dans les vestiaires seront essentiels.
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