« Bon rétablissement » – Blessure de Jordan Henderson : le capitaine de Liverpool a subi avec succès une opération sur son bras fracturé, accident survenu alors qu’il célébrait la victoire éclatante de l’Angleterre contre le Mexique en Coupe du monde

Henderson s’est grièvement blessé en escaladant les panneaux publicitaires à l’issue du passionnant huitième de finale au cours duquel l’Angleterre, réduite à dix, l’a emporté 3-2 grâce à un penalty de Harry Kane et au doublé de Jude Bellingham. Remplaçant non utilisé pendant la rencontre, le milieu de terrain a immédiatement souffert le martyre après sa chute.

Il a dû recevoir de l’oxygène de la part des soigneurs avant d’être évacué sur civière et conduit directement à l’hôpital. Cet accident insolite a toutefois terni ce qui aurait sinon été un exploit retentissant pour les Three Lions, qui ont bravé l’adversité pour décrocher leur billet pour les quarts de finale.