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Bon rapport qualité-prix ? La MLS mise en garde contre les retrouvailles prévues de Neymar avec Lionel Messi et Luis Suarez au sein du « MSN » à l’Inter Miami, alors que le poids des années rattrape la superstar brésilienne
Le contrat de Neymar à Santos touche à sa fin
Le contrat de Neymar dans son club formateur de Santos expirera avant la fin de l’année civile. À 34 ans, il a quelques grandes décisions à prendre concernant la suite. Les blessures ont été un problème ces derniers temps.
Des questions ont également été soulevées quant au fait de savoir si un homme qui reste le joueur le plus cher de tous les temps, grâce à son transfert à 222 millions d’euros (188 M£/249 M$) au Paris Saint-Germain en 2017, possède encore l’étincelle créative qui faisait autrefois de lui un joueur si spectaculaire et dangereux.
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Neymar va-t-il rejoindre Messi à l’Inter Miami ?
La Coupe du monde 2026 ne s’est pas déroulée comme prévu pour Neymar, après que sa sélection pour cette compétition a fait beaucoup parler. Son temps de jeu ayant été limité par Carlo Ancelotti, le meilleur buteur de l’histoire du Brésil a glissé vers une retraite internationale.
Sa passion pour le jeu n’a jamais faibli, et la magie technique qui lui a permis de conquérir une légion de supporters à travers le monde ne l’abandonnera pas complètement, ce qui signifie qu’un autre nouveau défi et un nouveau départ pourraient encore être recherchés.
Le GOAT argentin Messi est lié à Miami jusqu’en 2028. Il a pris l’habitude d’accueillir des visages familiers aux États-Unis. L’attrait marketing de Neymar en MLS est évident pour Sir David Beckham et Cie.
Le recrutement de Neymar a-t-il du sens pour la MLS ?
Un tel transfert devrait-il se faire ? Tout le monde n’en est pas convaincu. Le football national en Amérique du Nord continue de se développer, alors faut-il mettre davantage l’accent sur la recherche des stars de demain plutôt que de céder aux icônes déclinantes d’hier ?
Invité à expliquer sa position concernant une nouvelle recrue phare pour l’Inter Miami, l’ancien gardien du FC Dallas, Hislop, qui s’exprimait en association avec les casinos en ligne canadiens, a déclaré à GOAL : « Je ne suis pas convaincu par Neymar en MLS.
« Écoutez, il y avait un talent incroyable au sein de la MSN. Une histoire incroyable autour de ce qu’ils ont été tous les trois, en particulier pour Barcelone. Mais Neymar a subi des blessures horribles. Je ne pense pas qu’il soit encore proche du joueur qu’il a été autrefois.
« Et vu combien cela pourrait très bien coûter à la MLS, je ne suis pas certain que ce soit un bon rapport qualité-prix, en dehors du spectacle de les revoir tous les trois réunis. Cela dit, Luis Suarez aussi ralentit. C’est toujours un finisseur incroyable, mais je ne sais pas s’il a encore les jambes pour avoir en MLS, ou ailleurs, l’impact qu’il avait autrefois. Et ce n’est en rien un manque de respect envers l’un des meilleurs finisseurs que ce sport ait connus depuis des générations.
« C’est pareil pour Neymar. Le poids des années nous rattrape tous, même si [Cristiano] Ronaldo et Messi continuent de prouver le contraire. Donc, d’un simple point de vue commercial, d’un point de vue financier, si j’étais à la tête de la MLS, je ne suis pas sûr d’y voir un intérêt. »
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Neymar a joué avec Messi au FC Barcelone et au PSG
Neymar n’a pas encore révélé, du moins publiquement, quels sont ses projets pour l’avenir immédiat. Il se peut qu’il saisisse l’opportunité de retravailler avec son ami proche Messi, après avoir également partagé le terrain avec le Ballon d’Or à huit reprises au PSG.
Les retrouvailles du « MSN », qui ont captivé l’imagination d’un public mondial, pourraient ne pas avoir lieu quoi que décide l’idole brésilienne, avec le contrat de Suarez à Miami qui arrive à son terme à 39 ans.
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