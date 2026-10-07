Un tel transfert devrait-il se faire ? Tout le monde n’en est pas convaincu. Le football national en Amérique du Nord continue de se développer, alors faut-il mettre davantage l’accent sur la recherche des stars de demain plutôt que de céder aux icônes déclinantes d’hier ?

Invité à expliquer sa position concernant une nouvelle recrue phare pour l’Inter Miami, l’ancien gardien du FC Dallas, Hislop, qui s’exprimait en association avec les casinos en ligne canadiens, a déclaré à GOAL : « Je ne suis pas convaincu par Neymar en MLS.

« Écoutez, il y avait un talent incroyable au sein de la MSN. Une histoire incroyable autour de ce qu’ils ont été tous les trois, en particulier pour Barcelone. Mais Neymar a subi des blessures horribles. Je ne pense pas qu’il soit encore proche du joueur qu’il a été autrefois.

« Et vu combien cela pourrait très bien coûter à la MLS, je ne suis pas certain que ce soit un bon rapport qualité-prix, en dehors du spectacle de les revoir tous les trois réunis. Cela dit, Luis Suarez aussi ralentit. C’est toujours un finisseur incroyable, mais je ne sais pas s’il a encore les jambes pour avoir en MLS, ou ailleurs, l’impact qu’il avait autrefois. Et ce n’est en rien un manque de respect envers l’un des meilleurs finisseurs que ce sport ait connus depuis des générations.

« C’est pareil pour Neymar. Le poids des années nous rattrape tous, même si [Cristiano] Ronaldo et Messi continuent de prouver le contraire. Donc, d’un simple point de vue commercial, d’un point de vue financier, si j’étais à la tête de la MLS, je ne suis pas sûr d’y voir un intérêt. »