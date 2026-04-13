Le FC Bayern Munich et les autres clubs intéressés pourraient tenir le haut du pavé dans le dossier Anthony Gordon, actuellement à Newcastle United. Selon Fabrizio Romano, il est en effet très probable que les Magpies cèdent au moins un, voire deux de leurs cadres lors du mercato estival.
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Bombe sur le marché des transferts concernant une star anglaise : le Bayern Munich aurait-il bien plus d'atouts en main qu'on ne le pensait ?
« Il s'agit ici du fair-play financier et des coûts considérables liés à l'effectif. Ils doivent donc en tenir compte », explique l'expert en transferts sur sa chaîne YouTube. Outre Gordon, les milieux de terrain Sandro Tonali et Bruno Guimaraes suscitent également un vif intérêt auprès d'autres clubs. Toutefois, en cas de départ, tous les indices pointent vers Gordon.
Selon lui, Newcastle ne se séparera bien sûr pas de tous ces éléments, « mais pour Anthony Gordon, c’est une possibilité si une offre importante se présente. Des premiers clubs sont déjà intéressés, les premières discussions ont commencé, y compris avec des formations de Premier League », poursuit Romano.
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Selon les dernières informations, le FC Bayern Munich serait déjà en pourparlers « très concrets » avec Anthony Gordon.
Selon Sky, le FC Bayern serait déjà en discussions « très concrètes » avec l’international anglais, tandis que Newcastle n’aurait pas encore entamé d’échanges. Âgé de 25 ans, Gordon est présenté comme le « candidat idéal » pour animer le couloir gauche, derrière un Luis Díaz actuellement irremplaçable.
Sky évoque un prix potentiel de 60 millions d’euros pour Gordon, mais cette somme devrait à peine faire sourciller les Magpies, malgré la pression du fair-play financier. L’attaquant serait en effet très courtisé par plusieurs grands clubs anglais aux moyens importants. Fin février, le Sun indiquait que, outre Liverpool, Arsenal s’était aussi positionné pour recruter le joueur. Les Gunners seraient prêts à monter jusqu’à 92 millions d’euros pour le joueur offensif.
Le Bayern Munich, qui n’envisage pas de payer un tel montant pour un concurrent direct de la star incontestée Luis Díaz, devrait donc rapidement se retirer de la course si ces chiffres se confirment. À la Säbener Straße, de tels investissements ne s’inscrivent pas dans la stratégie sportive à moyen terme.
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Le FC Bayern entend également offrir des opportunités à ses propres jeunes joueurs pour les postes de remplaçants.
Les trajectoires prometteuses de Josip Stanisic, Lennart Karl et Aleksandar Pavlovic devraient inspirer d’autres jeunes issus du centre de formation. Ces talents, intégrés directement ou après un passage en prêt, commenceront comme remplaçants avant de s’imposer comme titulaires à moindre coût.
Noel Aseko, international allemand U21, pourrait ainsi s’imposer cet été : en pleine éclosion à Hanovre 96 (D2), il dispose d’une option d’achat qui lui permettrait, à son retour, de prendre la suite de Leon Goretzka.
Un scénario proche, tout aussi économique, pourrait se dessiner pour Arijon Ibrahimovic : capable de remplacer Diaz, il n’impliquerait aucun frais de transfert contrairement à Gordon. Comme Aseko, Ibrahimovic brille en prêt à Heidenheim, déjà condamné à la relégation en Bundesliga ; il est titulaire, accumule du temps de jeu et reste sous contrat avec le FCB jusqu’en 2027. Sur le plan qualitatif, l’écart avec une star confirmée de la Premier League comme Gordon reste toutefois considérable.
Gordon totalise actuellement 17 buts et 5 passes décisives en 46 matchs officiels avec les Magpies. Il ne serait pas opposé à un transfert à Munich, mais accepterait-il un rôle de remplaçant ? À terme, il pourrait même remplacer le capitaine de l’équipe nationale, Harry Kane, en cas de blessure.
Polyvalent, capable de jouer sur tout le front de l’attaque, l’Anglais séduit par sa vitesse, son dribble et sa capacité à conclure. À Newcastle, il est aligné principalement à gauche ou en pointe. L’été prochain, le départ de Nicolas Jackson, actuellement prêté, laissera un vide derrière Kane, offrant une opportunité supplémentaire au Bayern.