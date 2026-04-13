Bombe sur le marché des transferts concernant une star anglaise : le Bayern Munich aurait-il bien plus d'atouts en main qu'on ne le pensait ?

Les trajectoires prometteuses de Josip Stanisic, Lennart Karl et Aleksandar Pavlovic devraient inspirer d’autres jeunes issus du centre de formation. Ces talents, intégrés directement ou après un passage en prêt, commenceront comme remplaçants avant de s’imposer comme titulaires à moindre coût.

Noel Aseko, international allemand U21, pourrait ainsi s’imposer cet été : en pleine éclosion à Hanovre 96 (D2), il dispose d’une option d’achat qui lui permettrait, à son retour, de prendre la suite de Leon Goretzka.

Un scénario proche, tout aussi économique, pourrait se dessiner pour Arijon Ibrahimovic : capable de remplacer Diaz, il n’impliquerait aucun frais de transfert contrairement à Gordon. Comme Aseko, Ibrahimovic brille en prêt à Heidenheim, déjà condamné à la relégation en Bundesliga ; il est titulaire, accumule du temps de jeu et reste sous contrat avec le FCB jusqu’en 2027. Sur le plan qualitatif, l’écart avec une star confirmée de la Premier League comme Gordon reste toutefois considérable.

Gordon totalise actuellement 17 buts et 5 passes décisives en 46 matchs officiels avec les Magpies. Il ne serait pas opposé à un transfert à Munich, mais accepterait-il un rôle de remplaçant ? À terme, il pourrait même remplacer le capitaine de l’équipe nationale, Harry Kane, en cas de blessure.

Polyvalent, capable de jouer sur tout le front de l’attaque, l’Anglais séduit par sa vitesse, son dribble et sa capacité à conclure. À Newcastle, il est aligné principalement à gauche ou en pointe. L’été prochain, le départ de Nicolas Jackson, actuellement prêté, laissera un vide derrière Kane, offrant une opportunité supplémentaire au Bayern.