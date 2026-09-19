Bologne-Torino EN DIRECT

Avec Bologne-Torino, le programme de la 5e journée de Serie A 2026/2027 se poursuit, et ce sera un match à suivre avec une grande attention, surtout du côté émilien, où Raffaele Palladino fera ses débuts sur le banc après avoir remplacé il y a seulement quelques jours Tedesco, limogé.

Un succès est nécessaire pour relancer la saison, mais il l’est aussi pour le Torino d’Ignazio Abate, qui arrive à ce match avec un bilan de 3 défaites et 1 victoire, auquel s’ajoute l’élimination cuisante en Coupe d’Italie face à Monza.





BOLOGNE-TORINO

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