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Raffaele Palladino AtalantaGetty Images
Emanuele Tramacere
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Bologne-Torino EN DIRECT

Bologne
Torino
Bologne vs Torino
Serie A

Suivez Bologne-Torino, match comptant pour la 5e journée de Serie A 2026/2027

Avec Bologne-Torino, le programme de la 5e journée de Serie A 2026/2027 se poursuit, et ce sera un match à suivre avec une grande attention, surtout du côté émilien, où Raffaele Palladino fera ses débuts sur le banc après avoir remplacé il y a seulement quelques jours Tedesco, limogé.

Un succès est nécessaire pour relancer la saison, mais il l’est aussi pour le Torino d’Ignazio Abate, qui arrive à ce match avec un bilan de 3 défaites et 1 victoire, auquel s’ajoute l’élimination cuisante en Coupe d’Italie face à Monza.


BOLOGNE-TORINO

Buteurs : -



  • BOLOGNE-TORINO : LES COMPOSITIONS PROBABLES ET LA FEUILLE DE MATCH

    Bologne-Torino


    Buteurs : -


    BOLOGNE (3-4-3) : Skorupski ; Vitik, Heggem, Theate ; Holm, Ferguson, Pobega, Miranda ; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi.

    Entr. Palladino.

    TORINO (3-5-1-1) : Perri ; Comuzzo, Coco, Comert ; Fortini, Bragança, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani ; Vlasic ; Simeone.

    Entr. Abate.


    Arbitre : Guida

    Avertis : -

    Expulsés : -

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