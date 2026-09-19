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Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Bologne-Torino 1-0 EN DIRECT : Bernardeschi débloque la situation !

Bologne
Torino
Bologne vs Torino
Serie A

Suivez Bologne-Torino, match comptant pour la 5e journée de Serie A 2026/2027

Avec Bologne-Torino, le programme de la 5e journée de Serie A 2026/2027 se poursuit, et ce sera un match à suivre avec une grande attention, surtout du côté du club émilien, où Raffaele Palladino fera ses débuts sur le banc après avoir remplacé, il y a seulement quelques jours, Tedesco, limogé.

Un succès est nécessaire pour lancer la saison, mais il l’est aussi pour le Torino d’Ignazio Abate, qui aborde cette rencontre avec un bilan de 3 défaites et 1 victoire, auquel s’ajoute l’élimination amère en Coupe d’Italie face à Monza.


BOLOGNE-TORINO 1-0

Buteurs : 15e Bernardeschi (B)



  • BOLOGNE-TORINO : LA FEUILLE DE MATCH

    Bologne-Torino 1-0


    Buteurs : 15e Bernardeschi (B)


    BOLOGNE (3-4-2-1) : Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. 

    Entr. Palladino


    TORINO (3-5-2) : Perri; Ismajli, Coco, Comert; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Vlasic; Simeone. 

    Entr. Abate


    Arbitre : Guida

    Avertissements : -

    Expulsions : -

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  • BUT ET TEMPS FORTS

    15' BUT - Mauvais ballon perdu par Fortini sur la droite et contre fulgurant de Bologne. Cambiaghi part dans la profondeur et arrive jusqu'à la ligne de fond avant de centrer à ras de terre dans l'axe de la surface, où Bernardeschi, sans marquage, reprend en première intention et bat Perri, pas assez réactif pour descendre sur une frappe finalement assez centrale.


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