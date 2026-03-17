Bologne, Skorupski forfait : il souffre d'une blessure au biceps fémoral, il ne jouera pas contre Rome et sa saison est pratiquement terminée

Coup dur pour Bologne avec Skorupski. La nouvelle que les Rossoblù redoutaient vient d'être confirmée : ils devront se passer de leur gardien titulaire pendant une période qui devrait s'étendre entre 6 et 8 semaines. Comme indiqué, la cause de l'arrêt du Polonais est une blessure de gravité moyenne à élevée au biceps fémoral gauche, contractée en fin de match contre Sassuolo, lorsque, en larmes, Skorupski a réussi à rester sur le terrain, notamment parce qu'Italiano avait épuisé ses remplacements et que le deuxième gardien, Ravaglia, n'aurait donc pas pu entrer à sa place. C'est justement le Bolognese qui défendra les cages de son équipe lors du match retour crucial contre la Roma, l'ancienne équipe du Polonais.

C'est Bologne qui a communiqué les résultats des examens effectués sur le gardien, dans le cadre de son point sur les joueurs blessés. En vue du match Rome-Bologne, l'équipe d'Italiano a en effet repris l'entraînement avec Moro dans le groupe, mais sans Skorupski ni De Silvestri, ce dernier s'étant également blessé au Mapei et devant lui aussi subir les examens d'usage dans les prochaines heures.