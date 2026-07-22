Samuele Ricci et le Milan, les signes d'un départ. Le milieu de terrain ne fait pas partie des plans de Ruben Amorim, qui recherche des qualités techniques et une personnalité différentes pour son duo axial. L'ancien joueur de Turin avait coûté environ 23 millions d'euros après de longues négociations et le rejet de plusieurs offres étrangères ; aujourd'hui, la situation s'est complètement inversée.
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Bologne s’intéresse à Ricci : l’Atalanta est aussi sur le coup, et le Milan ne considère pas le joueur comme intransférable
L'ÉVALUATION
Le Milan AC évalue Samuele Ricci entre 18 et 20 millions d'euros. L'agent du milieu de terrain a aussi proposé le joueur à la Juventus, mais le club turinois n'a pas donné de signe concret d'intérêt. Ricci souhaite convaincre Amorim, cependant la concurrence acharnée et l'arrivée imminente de Modric pourraient constituer un obstacle difficile à surmonter.
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