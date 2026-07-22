Bologne s’intéresse à Ricci : l’Atalanta est aussi sur le coup, et le Milan ne considère pas le joueur comme intransférable

Samuele Ricci et le Milan, les signes d'un départ. Le milieu de terrain ne fait pas partie des plans de Ruben Amorim, qui recherche des qualités techniques et une personnalité différentes pour son duo axial. L'ancien joueur de Turin avait coûté environ 23 millions d'euros après de longues négociations et le rejet de plusieurs offres étrangères ; aujourd'hui, la situation s'est complètement inversée.