Bologne-Rome LIVE 1-1 : Pellegrini répond à Bernardeschi ! Nouveau poteau de Malen, barre transversale de Vitik

BOLOGNE-ROME 1-1



BUTEURS : 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)

BOLOGNE (4-2-3-1) : Skorupski ; Joao Mario (85' Zortea), Casale (84' Vitik), Lucumi, Miranda (79' Lykogiannis) ; Freuler, Pobega ; Bernardeschi, Ferguson, Rowe (71' Cambiaghi) ; Castro (79' Dallinga). Entraîneur : Italiano

ROME (3-4-2-1) : Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik (66' Hermoso) ; Rensch (58' Tsimikas), El Aynaoui (66' Pellegrini), Cristante, Wesley ; Pisilli, Zaragoza (46' Vaz) ; Malen. Entraîneur : Gasperini

ARBITRE : Jablonski

AVERTISSEMENTS : Miranda (B), Wesley (R), Casale (B), Cristante (R)

EXCLUSIONS : -