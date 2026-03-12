Goal.com
Bologne-Rome LIVE 1-1 : Pellegrini répond à Bernardeschi ! Nouveau poteau de Malen, barre transversale de Vitik

Suivez la course en direct.

Après deux défaites cuisantes en championnat respectivement contre Gênes et Vérone, Bologne et Rome s'affrontent pour le match aller des huitièmes de finale de l'Europa League dans le derby italien : le match aller se déroulera au Dall'Ara, le match retour à l'Olimpico en raison du meilleur classement des Giallorossi dans la phase de championnat.

  • BUTS ET ACTIONS MARQUANTES

  • LE TABLEAU

    BOLOGNE-ROME 1-1

    BUTEURS : 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)

    BOLOGNE (4-2-3-1) : Skorupski ; Joao Mario (85' Zortea), Casale (84' Vitik), Lucumi, Miranda (79' Lykogiannis) ; Freuler, Pobega ; Bernardeschi, Ferguson, Rowe (71' Cambiaghi) ; Castro (79' Dallinga). Entraîneur : Italiano

    ROME (3-4-2-1) : Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik (66' Hermoso) ; Rensch (58' Tsimikas), El Aynaoui (66' Pellegrini), Cristante, Wesley ; Pisilli, Zaragoza (46' Vaz) ; Malen. Entraîneur : Gasperini

    ARBITRE : Jablonski

    AVERTISSEMENTS : Miranda (B), Wesley (R), Casale (B), Cristante (R)

    EXCLUSIONS : -

