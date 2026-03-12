Goal.com
Bologne-Rome LIVE 0-0 : miracle de Svilar sur Bernardeschi, Saragosse rate l'occasion de prendre l'avantage

Suivez la course en direct.

Après deux défaites cuisantes en championnat respectivement contre Gênes et Vérone, Bologne et Rome s'affrontent pour le match aller des huitièmes de finale de l'Europa League dans le derby italien : le match aller se déroulera au Dall'Ara, le match retour à l'Olimpico en raison du meilleur classement des Giallorossi dans la phase de championnat.

