BOLOGNE-ROME 0-0



BUTEURS : -

BOLOGNE (4-2-3-1) : Skorupski ; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda ; Freuler, Pobega ; Bernardeschi, Ferguson, Rowe ; Castro. Entraîneur : Italiano

ROME (3-4-2-1) : Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik ; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley ; Pisilli, Zaragoza ; Malen. Entraîneur : Gasperini

ARBITRE : Jablonski

AVERTISSEMENTS : Miranda (B), Wesley (R)

EXCLUSIONS : -