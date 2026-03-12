La semaine des coupes européennes se poursuit aujourd'hui avec les matchs de l'Europa League et de la Conference League. Le match à suivre de près est le derby italien entre Bologne et Rome : le match aller des huitièmes de finale est prévu aujourd'hui, jeudi 12 mars, à 18h45, et le match retour est prévu à l'Olimpico la semaine prochaine, jeudi 19. C'est un défi dans le défi pour Lukasz Skorupski, gardien de but né en 1991 qui défend aujourd'hui les cages de l'équipe rossoblù, mais qui a été remplaçant à la Roma entre 2013 et 2015 et pendant la saison 2017-18. Ce n'est évidemment pas la première fois que le joueur polonais affronte les Giallorossi en tant qu'ancien joueur, mais il ne les avait encore jamais affrontés en Europa League.
Bologne-Rome, l'ancien Skorupski et le cauchemar de l'Europa League : cette fois où son erreur a causé l'élimination des Giallorossi
SKORUPSKI EN LIGUE EUROPÉENNE AVEC LA ROMA
C'est justement un match dans cette compétition qui a été l'une des dernières apparitions du gardien polonais sous le maillot jaune et rouge. Au cours de la saison 2014/15, Skorupski était le titulaire de l'équipe de Rudi Garcia en Ligue Europa, où ils avaient glissé après avoir terminé à la troisième place du groupe de Ligue des champions avec le Bayern Munich, Manchester City et le CSKA Moscou (l'ancien règlement prévoyait que le troisième du groupe de Ligue des champions allait en Ligue Europa). Au cours de cette saison, Skorupski avait déjà joué contre Cesena et la Juventus en championnat et contre City et le Bayern en Europe en raison de l'indisponibilité de De Sanctis. Le fait de le titulariser en Ligue Europa contre Feyenoord et la Fiorentina était en revanche un choix technique de l'entraîneur afin de donner sa chance à un joueur (à l'époque) jeune et (à 23 ans) considéré comme un possible futur gardien titulaire.
L'ERREUR DE SKORUPSKI CONTRE LA ROMA
Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Skorupski a réalisé deux bons matchs lors des huitièmes de finale aller-retour contre Feyenoord et n'a pas mal joué non plus lors du match aller des huitièmes contre la Fiorentina (derby italien, là encore) ; le problème s'est posé lors du match retour contre les Viola. Après le 1-1 du match aller, Skorupski a commis une erreur à la 18e minute de la première mi-temps, alors que le score était de 0-1 : en évitant de dégager le ballon en touche pour ne pas offrir un corner à ses adversaires, le Polonais a involontairement servi Marcos Alonso qui a poussé le ballon dans le but vide et a doublé la mise, mettant ainsi fin au match. Le match se termine sur un score de 3-0 pour la Fiorentina et l'adieu à l'Europe pour la Roma. Le gardien giallorosso est critiqué pour cette erreur et Garcia pour l'avoir fait jouer. Aujourd'hui, Skorupski retrouve la Roma en Europe, en tant qu'adversaire. À 34 ans, il est plus mûr et plus expérimenté. Et qui sait s'il essaiera à nouveau d'éviter un corner pour ses adversaires en sortant le ballon du fond.