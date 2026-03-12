Bologne-Rome, l'ancien Skorupski et le cauchemar de l'Europa League : cette fois où son erreur a causé l'élimination des Giallorossi

Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Skorupski a réalisé deux bons matchs lors des huitièmes de finale aller-retour contre Feyenoord et n'a pas mal joué non plus lors du match aller des huitièmes contre la Fiorentina (derby italien, là encore) ; le problème s'est posé lors du match retour contre les Viola. Après le 1-1 du match aller, Skorupski a commis une erreur à la 18e minute de la première mi-temps, alors que le score était de 0-1 : en évitant de dégager le ballon en touche pour ne pas offrir un corner à ses adversaires, le Polonais a involontairement servi Marcos Alonso qui a poussé le ballon dans le but vide et a doublé la mise, mettant ainsi fin au match. Le match se termine sur un score de 3-0 pour la Fiorentina et l'adieu à l'Europe pour la Roma. Le gardien giallorosso est critiqué pour cette erreur et Garcia pour l'avoir fait jouer. Aujourd'hui, Skorupski retrouve la Roma en Europe, en tant qu'adversaire. À 34 ans, il est plus mûr et plus expérimenté. Et qui sait s'il essaiera à nouveau d'éviter un corner pour ses adversaires en sortant le ballon du fond.